Заявление премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы о том, что страна отказывается признавать исторический долг за газ, он не должен учитываться при заключении нового газового контракта с Газпромом, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 26 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Что получается, России придётся даром снабжать газом Молдавию? Ишь чего хитрые молдавские власти добиваются», — заметил Сергей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что наглость молдавского правительства не даст ей возможности заключить с российским Газпромом новый контракт на поставки голубого топлива.

«Аттракцион неслыханной щедрости закончен. Этим почему-то не приходит в голову ходить в магазин без денежных знаков и просить товар. В каком месте написано, что Газпром обязан поставлять газ тем, кто не хочет за него платить?» — интересуется Андрей А.

Некоторые комментаторы отмечают, что российская сторона сделала выводы насчёт перспектив возвращения долга за потреблённый Молдавией газ.

«Просто непонятно, о чём думали молдавские власти, когда уничтожали отношения с Россией. Они думали, что вечно будут сидеть на шее у Газпрома? Вы не забывайте, что капиталисты удавятся за бабки. В России уже давно не коммунисты во власти», — отмечает Игорь Т.

Часть людей считает, что раз Молдавия решила окунуться в русофобию, то у Кишинёва остаётся лишь один способ для торга с Москвой — судьба Приднестровья.

«Россия может сжалиться только в том случае, если все претензии по Приднестровью будут сняты властями Молдавии. Но те однозначно на такое не пойдут. Уж лучше втридорога будут топиться европейским газом, чем дадут людям свободно дышать», — пишет Максим С.

(сс) Privesc.Eu Moldova Премьер-министра Молдавии Наталья Гаврилица

Ряд пользователей указывает на то, что Молдавия совершенно забыла, что Газпром в первую очередь думает о своей прибыли и, конечно же, не забывает про старые долги.

«Почему, когда дело доходит до политики, некоторые страны вокруг России думают, что они должны мыслить и действовать демократично и независимо, но когда дело доходит до экономики, Россия должна относиться к ним как к бывшим союзникам СССР? Вы уж определитесь. Мы уже пришли к выводу, что с вами работает только бизнес-отношения. Утром — деньги, вечером — стулья!» — указывает Francis B.

Нашлись и те, кто убеждены, что Молдавия ускользнула из-под российского влияния, потому что такие страны стремятся находиться в составе какого-либо союза, а не сами по себе.

«Вышли из одного Союза, чтобы войти в другой союз, но чуждый. Маленьким странам трудно выжить без участия в подобных образованиях. Посмотрите на экономики бывших республик. Самая крупная (и как следствие самая богатая) республика даже после распада Советского Союза продолжает кормить и обеспечивать малых соседей. Европейцы на примере СССР поняли преимущества объединения. Поэтому они и объединили много стран в свой союз. Поэтому евро и составило конкуренцию доллару. Поэтому и состоялось их развитие. Потому-то Молдавия и стремится в ЕС, сломя голову, потому что это возможность стать частью большего. Россия пока такого не предлагает», — поделился своим мнением Andrey P.

Напомним, 22 октября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила в эфире телеканала Moldova 1 о том, что страна отказывается признавать исторический долг за газ, он не должен учитываться при заключении нового газового контракта с Газпромом.