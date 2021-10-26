В 2018 году по инициативе Архангельской митрополии, фонда сохранения исторического наследия «Император» и благотворительного фонда Владимира Крупчака в Антониево-Сийском монастыре на месте захоронения святого Антония были проведены археологические раскопки. Поводом для них стало 500-летие обители, которое готовилось в 2020 году. Раскопки в Троицком соборе вели археологи Института археологии РАН. До строительства каменного собора на этом месте находилась деревянная церковь, собственноручно построенная Антонием Сийским и сгоревшая в конце XVI века.

М. Ворожейкина Литургия после перезахоронения на месте изначального погребения в Троицком соборе. Антониево-Сийский монастырь, Архангельская область, 2018 г

В культурном слое времени первого деревянного монастыря, основанного преподобным, были обнаружены три захоронения. Установить личности погребенных оказалось невозможным, никаких данных из жития преподобного Антония, позволяющих идентифицировать этих людей, не было, искать родственников для сравнения ДНК также не имело смысла.

Это были монастырские захоронения в слое XVI века, погребенные, вероятно, при жизни знали Антония Сийского. Погребения находились под нижним венцов деревянной церкви, построенной святым, и двумя слоями пожаров XVI и XVII веков, упоминаемых в летописях монастыря. Это позволило датировать погребения XVI веком.

Начинались раскопки с разочарования. Сразу под могильной плитой святого была обнаружена вторая плита, в которой был примерно по размерам саркофага выпилен сквозной пропил, забитый камнями и мусором советского периода, где сохранилась газета «Правда Cевера». Все говорило за то, что захоронение разорено.

Но археологи, пройдя два нетронутых слоя пожара, убедились, что захоронение XVI века не должно быть разорено, иначе слои пожара оказались бы поврежденными. Перспективы исследований стали более оптимистичны. Вскоре археологи обнаружили три погребения. Погребение №1 — дальше всех от стены каменного Троицкого собора, №3 — у стены каменного собора, а №2 между ними. Останки были очень разной сохранности, третье захоронение практически полностью разрушено, кости стали мягкими в связи с тем, что при строительстве каменного собора нарушили герметичность захоронения. В нем находились останки человека 35−39 лет. На черепе имелась проникающая рана, которая, возможно, была причиной смерти покойного. Зубы оказались в плохом состоянии, девять зубов отсутствовали, коленные суставы поражены артрозом. Человек по тем временам был огромного роста — 182 см.

В первом захоронении находились останки относительно молодого человека 30−35 лет, ростом примерно 159 см. Частично его кости деградировали до тлена, но позволили определить артроз коленного сустава левой ноги. К сожалению, как и во всех трех захоронениях, лицевая часть черепа была раздроблена при строительстве каменного собора, когда захоронения сверху накрыли тяжелыми плитами.

Самым интересным было второе захоронение, которое принадлежало очень старому по тем временам человеку, примерно 55−59 лет. Оно было перекрыто берестой, которая обеспечила хорошую сохранность костей, тканей и волос. Рост покойного был выше 164 см. У него сохранились сапоги, борода, и самое удивительное — текстильная одежда. Археологи считают, это текстильное монашеское облачение — лучшее по сохранности из сохранившихся в захоронениях на территории России облачений XVI века. Зубы имели хорошую сохранность, очевидно из-за растительной пищи и монашеской рыбной диеты.

После антропологического исследования и передачи монашеского облачения из погребения №2 на реставрацию в Центр Грабаря, останки были законсервированы на прежнем месте захоронения, и накрыты могильной плитой.

На главный вопрос — принадлежат ли останки в одном из трех обнаруженных захоронений Антонию Сийскому, ответа нет — так как предметов, однозначно указывающих на это в захоронении не обнаружено, найти родственников для сравнения ДНК не представляется возможным, антропологические особенности в Житии святого упоминаются недостаточно точно, чтобы сопоставить их с останками. Можно приблизиться к установлению происхождения останков, но точно их идентифицировать нельзя.