К глубокому несчастью, взрывы бытового газа в российских домах далеко не редкость. Вот только в последние дни произошел не один взрыв, а целая череда подобных ЧП. Так, 25 октября в пятиэтажке в Набережных Челнах прогремел взрыв, от которого пострадали не менее пяти человек. Днем позже, 26 октября, из-за утечки бытового газа произошло два взрыва — один в городе Видное Московской области, другой — в Балтийске Калининградской области.

16.mchs.gov.ru На месте взрыва дома в Набережных Челнах

Самым масштабным стал инцидент в Набережных Челнах. По состоянию на 26 октября известно о пяти жертвах ЧП. В Балтийске пострадал всего один человек. Но избежать большего числа жертв удалось лишь чудом. Опубликованное телеграм-каналом BAZA видео свидетельствует, что вслед за взрывом в здании начался пожар, из-за которого жителям пришлось выбрасывать из окон детей, спасая их тем самым от огня.

«Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Балтийске. После взрыва в здании начался пожар. Жильцы второго этажа были вынужден выбрасывать своих детей из окон дома, чтобы спасти им жизнь. Внизу малышей ловили подоспевшие на помощь люди», — сообщил телеграм-канал.

В Подмосковье, по имеющейся информации, обошлось без пострадавших. Но и здесь ЧП вызвало немалый резонанс.

«Ещё один взрыв газа в жилом доме. На этот раз в подмосковном Видном. По предварительным данным, на первом этаже дома на Советской произошла утечка газа. В момент взрыва в квартире находились пятеро детей — от 1,5 до 8 лет и трое взрослых. У них выбило стёкла, но, к счастью, никто серьёзно не пострадал. Известно, что семья стоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних», — написал телеграм-канал SHOT.

39.mchs.gov.ru Дом в Балтийске после взрыва газа

Ситуация сложилась настолько вопиющая, что не обращать внимания на череду взрывов популярные телеграм-каналы уже больше не могли. И, пожалуй, главный вопрос, которым задалось сообщество Telegram — на ком лежит вина за эти ЧП в жилых домах. В поисках ответа они обратили внимание на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина как на главное должностное лицо, ответственное за состояние коммунальной сферы страны.

«А не больно ли много, господин Хуснуллин, стало взрывов газа в жилых домах в последнее время? Недавно — Ногинск, ночью — Набережные Челны, теперь — Видное и Балтийск», — написал телеграм-канал «Экономизм».

Автор публикации напомнил, что именно в подчинении Хуснуллина находится Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, которое и отвечает за бесперебойное и безопасное обеспечение домов газом.

«Ведомство, насколько мы помним, называется «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», а не просто «мы строим везде, строим швах и за нереальные бабки» (…) И сваливать косяки на местных — очень плохая затея, за те бабки, которые вваливаются в бюджетную стройку, можно было износ ЖКУ сократить хотя бы до 50%», — написал ТГ-канал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

Но даже череда этих трагедий может быть использована в качестве аргумента, чтобы запустить всероссийскую программу реновации, убежден автор поста.

«А самое забавное знаете что? Что весь этот трэш за последние два дня произошел в хрущевках. И пацаны это вывернут в свою сторону, мол, надо ускорять КРТ и лупить вместо «хрущевок» «хуснуллинки», — отметил «Экономизм».

Позицию эту поддержал и телеграм-канал «Временное правительство». По его мнению, чиновники не станут брать на себя ответственность за произошедшие взрывы газа — куда вероятнее, что они попытаются использовать ЧП для скорейшей ликвидации пятиэтажек по всей стране.

«Марат Хуснуллин и взрывы газа. Взаимосвязь тут простая — хуснуллинский Минстрой отвечает не только за распределение строительных бюджетов, но и за состояние ЖКХ. Однако вместо ответственности за допущенные аварии татарская сборная получает новый предлог для замены «хрущевок» на «хуснуллинки» в рамках комплексного развития территорий (реновации)», — написал автор публикации.

Прав он или нет, однозначно сказать нельзя. Вот только сама по себе ситуация явно указывает на существенные недоработки профильных ведомств. Особенно странно, что ЧП подобного рода происходят несмотря на работу специальной системы мониторинга, о которой недавно рассказывал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

«Например, на той неделе на заседании правкомиссии по регразвитию он доложил Хуснуллину, что его ведомство отслеживает аварийные ситуации с помощью своей системы мониторинга… а затем использует эти данные для повышения тарифов на ЖКУ. Взорвалась газовая труба или прорвало теплотрассу из-за коммунальщиков-монополистов-коррупционеров? Надо просто заставить потребителей платить больше. Вдруг поможет», — язвительно подытоживает «Временное правительство».