26 октября официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь провел очередную пресс-конференцию. Репортер задал вопрос касательно публикации в колонке «War Zone» на военном веб-сайте США The Drive, в которой был опубликован спутниковый снимок, показывающий, что атомная подводная лодка ВМС США «Коннектикут», столкнувшаяся с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, в настоящее время пришвартована на Гуаме. С момента столкновения «Коннектикута» прошло более трех недель, но американская сторона не дала никаких комментариев относительно причин, стоящих за инцидентом. Репортер поинтересовался, что Китай думает по этому поводу?

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В течение долгого времени Соединенные Штаты создавали напряженность в Южно-Китайском море под лозунгом «свободы судоходства», что порождало серьезную угрозу и серьезный риск для мира и стабильности в регионе. У Китая и других стран, расположенных вдоль побережья Южно-Китайского моря, есть причины попросить США ответить на вопрос, с какой целью эти атомные подводные лодки незаметно грузятся и проникают в Южно-Китайское море? Что случилось на этот раз? Вызвал ли инцидент ядерную утечку и привела ли она к ядерному загрязнению моря? Соединенные Штаты несут ответственность и обязаны подробно объяснить соответствующие обстоятельства инцидента и ответить на озабоченность и сомнения стран региона и международного сообщества. Южно-Китайское море является общей родиной стран региона и не должно становиться местом охоты для Соединенных Штатов, преследующих свои собственные геополитические интересы. Соединенные Штаты часто и в больших масштабах отправляли военные корабли и самолеты в Южно-Китайское море, чтобы спровоцировать проблемы, продемонстрировать свою силу, подорвать свободу судоходства в Южно-Китайском море и угрожать суверенитету и безопасности Китая и других стран. Это главный двигатель милитаризации Южно-Китайского моря. Соединенные Штаты должны изменить свой курс, прекратить вышеупомянутые неправильные действия и сыграть позитивную роль в обеспечении мира и стабильности в Южно-Китайском море», — ответил Чжао.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo также среагировали на произошедшее и оставили свои комментарии под соответствующей публикацией в паблике газеты «Жэньминь жибао».

«Просто спросите Соединенные Штаты, когда будет обнародована правда? Сокрытие показывает, что проблема очень велика, и международному сообществу необходимо дать объяснение!» — заявил Линлин Чэньюй.

(сс) U.S. Navy. Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas Американская подвожная лодка «Коннектикут»

Кто-то ему ответил, что США не могут ничего рассказать, потому что у них президент — «Сонный Джо», и пока тот из «летаргии не выйдет», они ничего путного сообразить не смогут.

«Другими словами, надо понять, когда нам откроют правду, мы просто хотим знать, есть ли ядерная утечка? Для защиты окружающей среды, конечно же», — заявила Скарлетт».

«Боюсь, дело не в отравлении Южно-Китайского моря, ядерном загрязнении, а в таких вещах, как генетическое оружие. Мы не должны забывать уроки нового коронавируса», — считает «Бесплатная цветочная дорога».

«Привозите свою атомную подводную лодку, и Китай отремонтирует ее для вас. Или выдаст вам новую», — посмеялся другой комментатор.

Многие отметили, что если США не прекратят свое странное патрулирование вод Южно-Китайского моря, то подобного рода инциденты могут и участиться у американцев. А кто-то считает, что США испытывают комплекс неполноценности, который заставляет их соваться в Гонконг, Тайвань, Тибет и Синьцзян.

«Почему США не дают ответа на вопросы нашего МИДа? Сколько можно «играть глухонемых»? Способны ли «достойные сверхдержавы» и «благородные джентльмены» на такие поступки, какие делают только бандиты? Точно нет!» — возмутился «Голос дождя».

(сс) U.S. Navy. Petty Officer 3rd Class Kurtis A. Hatcher Американский авианосец «Карл Винсон» в Южно-Китайском море

Некоторые пользователи выражали надежду, что американская подлодка пострадала от китайской торпеды, а потому они еще очень долго не сунутся в китайские воды.

Отметим, что отношения между Китаем и США резко обострились на исходе срока правления экс-президента США Дональда Трампа и с приходом Джо Байдена. США начали усиливать турбулентные процессы, раскачивая тему «рабского труда» и «концлагерей» в Синьцзяне, поставляя атомные подводные лодки Австралии. Китай же в ответ усиливает свое военное присутствие близ Тайваня. Возможно, авария в Южно-Китайском море стала следствием обострения и турбулентности.