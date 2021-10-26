В наши дни всё политизировано, даже смертельные трагедии.

Лукс Ван Лейден. Правосудие

Алек Болдуин, несчастный исполнитель случайной роли в сценарии под названием «Я не знал, что пистолет заряжен», нажал на спусковой крючок пистолета во время съемок на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Через мгновение ока оператор фильма Галина Хатчинс была мертва, а режиссер фильма Джоэл Соуза ранен.

Болдуин вынимал револьвер из кобуры и целился в камеру во время репетиции на съемочной площадке в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Соуза вспоминает, что затем он услышал «звук, похожий на удар хлыста, а затем громкий хлопок». Затем трагедия и занавес.

Может ли Болдуин быть привлечен к уголовной ответственности? Держу пари, что да. Уголовные законы Нью-Мексико предусматривают, что непредумышленное убийство является уголовным преступлением четвертой степени. Непредумышленное убийство — это непреднамеренное убийство «при совершении законного действия… которое может привести к смерти… без должной осторожности и осмотрительности». Признание виновным в непредумышленном убийстве карается лишением свободы на срок до 18 месяцев и штрафом до 5000 долларов. Защита в таких случаях состоит в том, чтобы доказать, что смерть наступила в результате несчастного случая и что человек не действовал безрассудно или с преступной халатностью.

Что это вообще такое — безрассудное поведение, которое равносильно отсутствию «должной осторожности» или «преступной халатности»? Простых ответов нет, тут приходится использовать метафоры. Если я еду с неисправными тормозами, я, скорее всего, небрежен. Если я веду машину, при этом зная, что у меня неисправны тормоза, я, вероятно, безрассуден. Решение о том, что же это было, находится в ведомстве присяжных в Нью-Мексико, которые сочтут — или не сочтут — поведение Болдуина настолько возмутительным, что оно заслуживает уголовного наказания.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

Да, в пользу Болдуина говорит то, что реквизитный пистолет дал ему помощник режиссера Дэйв Холлс, заявив, что тот не заряжен. Холлс работал в продюсерской компании, которую Болдуин контролировал в качестве исполнительного продюсера. Но вопрос в том, насколько является небрежным в таких обстоятельствах направлять пистолет, даже если он не заряжен, на другого человека. Разве вы не принимаете на себя риск того, что пистолет заряжен? Не стоит ли, прежде чем целиться в человека, сперва проверить, действительно ли оружие не заряжено? Болдуин этого не сделал. Очевидно и никто другой тоже.

К Болдуину есть много вопросов по поводу того, осознавал ли он, что работает в небезопасной среде. Он был исполнительным продюсером фильма и отвечал за съемочную площадку. Съемочная группа профсоюза, по-видимому, ушла со съемочной площадки после того, как пожаловалась продюсерской компании на оплату и условия размещения. Чтобы их заменить, Болдуин нанял работников, не состоящих в профсоюзе. Опытный нью-йоркский адвокат Рон Куби считает: учитывая, что Болдуин санкционировал использование труда некомпетентных рабочих, которые не соблюдали протоколы безопасности, ему грозит серьезная ответственность.

Кстати, менее чем за неделю до этого инцидента дублер-каскадер произвел два случайных выстрела из винтового ружья после того, как ему сказали, что оружие не заряжено. Прокуроры будут утверждать, что это поставило Болдуина перед фактом очевидного наличия на съемочной площадке проблем с безопасностью оружия. И прокуроры захотят подробно изучить действующие процедуры безопасности, то, как боевые патроны попали на съемочную площадку и кто осмотрел оружие до того, как оно было передано Болдуину.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

Есть и другие факторы, которые присяжные могут принять во внимание. Галина Хатчинс была очень уважаемым кинематографистом. Ей было всего 42 года, у нее остались муж и девятилетний сын. Такие факторы будут оказывать большое влияние на работу жюри. К слову, есть еще гражданская ответственность, и, если Болдуин будет признан виновным в уголовном преступлении, его гражданская ответственность перед семьей Хатчинс будет просто однозначной.

Эти и подобные им вопросы в американской правовой системе решаются судьями и присяжными, а не политиками. И тем не менее правые политики поспешили высказаться.

Кандидат в Сенат от Республиканской партии штата Огайо Джей Ди Вэнс публично призвал Twitter разрешить бывшему президенту Трампу вернуться в эту соцсеть, чтобы он мог прокомментировать трагедию. Консервативный эксперт Кэндис Оуэнс сочла трагедию на съемках воздаянием Болдуину за его прошлую критику в адрес Трампа. А республиканский конгрессмен Лорен Боберт напомнила прошлогодний твит Болдуина в поддержку Black Lives Matter: в том сообщении Болдуин написал, что собирается заказать ярко-желтые футболки с надписью «Я поднял руки. Пожалуйста, не стреляйте в меня». Боберт опубликовала скриншот того твита и спросила актера: «Что там эти футболки, еще в наличии?»

Fibonacci Blue Демонстрация Black Lives Matter

В том, что касается оружия, штат Нью-Мексико — это Дикий Запад. Там законно для большинства взрослых людей открыто носить оружие в общественных местах без лицензии. Лицензия требуется только для скрытого заряженного пистолета. Нарушьте закон — и это будет мелкий проступок, юридический эквивалент пощечины.

Между тем некоторые крайне правые в восторге. Им не нравится Болдуин. Он много говорил о различных соображениях по части безопасности оружия, а его едкая пародия на Трампа в Saturday Night Live (SNL) задела их за живое. Тут забывается всё — и что Болдуин может больше никогда не получить роль, и что SNL может не взять его обратно, и что ему грозят возможные уголовные обвинения и банкротство. Забывается, наконец, сама Галина Хатчинс. Крайне правые, похоже, не очень-то беспокоятся о ней. Их внимание сосредоточено на заготовке политического сена.