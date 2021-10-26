Апелляционный суд Амстердама постановил, что вывезенная на выставку в Нидерланды зимой 2014 года коллекция скифского золота из четырех крымских музеев принадлежит Украине. Решение суда 26 октября зачитала председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен.

(сс) PHGCOM Скифы стреляют из лука. Керчь (античный Пантикапей, Крым)

Хофмейер-Рюттен вместе с тем добавила, что ввиду этого, по мнению суда, предметы из коллекции скифского золота «должны быть переданы украинской стороне».

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка», VESTI, 112.ua и «Первый независимый», а также на странице издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте». Многие не поддержали решение о том, что скифское золото должно быть передано Украине, так как оно принадлежит Крыму.

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«А Крым — РФ. Хороший размен», — отреагировал Борис.

«Золото принадлежит прежде всего музею…» — добавил Вадим.

«Еще золото Полуботка (согласно легенде, большое количество золота наказной гетман Павел Полуботок якобы оставил на хранение в одном из английских банков в 1723 году. — О. П.) — и заживем», — отметила Татьяна.

«Вернуть надо, а кто гарантирует, что нынешняя правящая гопота не разворует его?» — задалась вопросом Nadya.

(сс) KBDA3200 Керченский историко-археологический музей

«Надо теперь внимательно смотреть за украшениями нардепов в ВР (Верховной раде. — О. П.)», — не без иронии добавил автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Ну теперь осталось только золото Полуботка вернуть — и можно будет царствовать дальше», — иронизирует Magic Carpet.

«Сомнительная перемога (победа. — О. П.)», — смеется «Едкий Натр».

«Вот так потихоньку и Крым вернём. Лет через тысячу», — с сарказмом отметил Владимир.

«Как пить дать — продадут, чтобы в дальнейшем не связываться с судами по обжалованию Россией такого решения суда. А так — на нет и суда нет!» — пишет Вадим.

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«Но всё-таки, касаемо именно скифского золота, прав Аксёнов. Золото нужно вернуть Крыму. Ни РФ, ни Украине… А именно Крыму!!! Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, является достоянием всех крымчан и должно быть возвращено Крыму — глава Крыма Аксёнов», — написала Наташа.

«А будет ли постановление вернуть исконно русские земли Украины обратно в РФ?» — в свою очередь поинтересовался Александр.

(сс) Vahe Martirosyan Центральный музей Тавриды

«А когда Германия вернёт всё награбленное и вывезенное. Перечень есть в материалах Нюрнбергского Трибунала? Суды превратились в политические конторы под крышей печатного американского станка», — отреагировал Rom57.

«Если Крым — Украина, верните в Крым — туда, где брали. Как-то не по понятиям», — пишет SERGEY.

«Лучше бы российский газ в собственность передали, от этого золота теплее не станет», — смеется Николай К.

«Вот как раз в Крыму уже давно ситуация стабилизировалась, в отличие от Украины», — отметил Олег Ч.

«В таком случае музеи должны выступить с предложением оставить ценности на сохранности в Голландии, что готовы оплатить. Как собственники имеют право. А не отдавать их собственность третьим лицам», — добавил Максим П.

(сс) Zamunu45 Скифское золото

«В Крыму всё стабильно. Можно возвращать прямо в Крым. А вот на Украине бардак», — пишет Дмитрий П.

«А музеям Крыма надо подать в суд на голландские музеи, которые не вернули их собственность после истечения срока выставки», — подытожил Максим П.

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