Президент Турции Реджеп Эрдоган переживает самый критический период своей политической карьеры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру-мир

Доверие большинства его соотечественников, инвесторов и иностранных лидеров к его персоне глубоко поколеблено. Для того чтобы повернуть ход событий вспять, он должен сделать свои ходы на шахматной доске, будучи при этом в весьма невыгодных условиях, учитывая негативные опросы общественного мнения и в целом неблагоприятный внутренний климат, который ухудшается из-за экономического кризиса. Сюда же нужно добавить и скептицизм — в лучшем случае — значительной части международного сообщества в отношении амбиций Анкары.

В конце концов, он знает, что время не работает на него, и поэтому он не может позволить себе роскоши разрабатывать новую стратегию. Действительно, можно было разглядеть крупицы стратегии в политике турецкого президента еще несколько лет назад, даже после переворота, когда он изменил свою позицию и освободился от американских оков, обвинив Вашингтон в том, что тот совместно с Гюленом организовал неудавшийся переворот. Но даже участие в Сирии, по крайней мере на начальном этапе, было вынужденным решением под давлением двойных выборов 2015 года.

Msb.gov.tr Турецкие военные в районе Расулайн. Сирия

Разрыв отношений с Израилем и Египтом даже если и служил доктрине превращения Турции и ее президента в ориентир для суннитского ислама, используя установившееся присутствие братьев-мусульман во многих арабских странах, в конечном итоге обернулся бумерангом и позволил Греции развивать и постепенно укреплять свои отношения с двумя вышеупомянутыми странами.

Свою роль тогда сыграл эгоизм Эрдогана, не допускавшего потрясений, и, конечно же, его взаимная неприязнь к Ас-Сиси и Нетаньяху. В отношениях турецкого президента с Макроном и Байденом ситуация относительно схожа, что подтверждает личностно-ориентированный характер внешней политики Турции и усиливает аргументы тех, кто уже делает ставку на постэрдогановскую эпоху, чтобы нормализовать отношения Анкары с основными мировыми столицами. Это не значит, что мы должны сбрасывать со счетов такого политического хамелеона, как Эрдоган, однако, как мы уже давно отмечали, его режим демонстрирует признаки упадка и бегства.

Опросы показывают крах его партии «Справедливость и развитие» — когда его рейтинги на историческом минимуме, а его новое поколение поворачивается спиной: среди тех, кто впервые проголосует на следующих выборах, партии Эрдогана свой голос отдадут менее 12%.

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Эрдоган

При этом экономика страны нуждается в сложных и непопулярных решениях, которые, если не будут приняты вовремя, еще больше подорвут ее, но если будут приняты, вызовут еще большее недовольство. Не говоря уж о том, что сейчас, когда ему нужен приток «горячих» денег в экономику, он нацеливается на судебное разбирательство с десятью западными странами, включая Германию и Нидерланды, у которых есть серьезные рычаги влияния на турецкую экономику.

Тем временем Эрдоган готовится к новой операции в Сирии, угрожая американским силам, которые помогают курдам, и в то же время протягивает руку дружбы Байдену, отступая от вопроса о F-35.

F-35

Эрдоган хочет всеобъемлющих переговоров с США, старательно выигрывая время и откладывая свои решения в ключевых областях экономики и внешней политики. Однако теперь он обязан принимать четкие решения в обеих этих областях. Так как же президент Турции может отреагировать на эту неблагоприятную ситуацию? Греция, недавно заключившая стратегические соглашения с Францией и США, подсказывает ему, как следует поступать…