Утром 25 октября в час пик движение двух основных магистралей Манхэттена было перекрыто из-за акций протестующих, которые пытаются оказать давление на президента США Джо Байдена и заставить его ввести законы, направленные на сдерживание изменения климата. В ходе протеста было арестовано 33 члена левого движения Sunrise Movement.

Nathan Keirn Протест

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«С 2000 года в мире удвоились мощности угольной энергетики, достигнув 2045 гигаватт (ГВт) из-за взрывного роста в Китае и Индии. Протестующие создают проблему, покупая товары, произведенные в Китае», — пишет harrybaals840.

«Им стоит пойти в Китай и там устроить протест», — отвечает Patsfan43.

«Продолжайте покупать товары, произведенные в Китае, и Китай будет продолжать оставаться одним из крупнейших в мире загрязнителей окружающей среды. Производства ваших товаров возможно благодаря строительству сотен угольных заводов», — отмечает harrybaals840.

Alfred Palmer Выброс в атмосферу

«Мне кажется, или все эти «перекрытия движения» и подобные протесты заставляют меня из кожи вон лезть, чтобы НЕ поддерживать их дело. Я имею в виду, как можно привлечь кого-либо на «свою сторону», если человек зол, раздражен и может даже потерять работу, так как опаздывает на работу?» — возмущается thai91f.

«Не говоря уже о том, что блокировать движение запрещено законом. Почему мы останавливаем это?» — отвечает Muellerwasafraud.

«Хуже всего то, что они создают огромные пробки из простаивающих автомобилей, тем самым внося огромный вклад в изменение климата, как и политики на своих частных самолетах, яхтах и караванах внедорожников. Они были бы более продуктивны, если бы протестовали перед посольствами Китая и Индии», — пишет vouchergovt.

«Либеральные «активисты» не имеют понятия о непредвиденных последствиях… их чувства всегда берут верх. (Странно, я знаю… но именно так действует лицемерие)», — отвечает wisegranny.

«Готов поспорить, что большинство протестующих носят обувь, сделанную в Китае, где для ее производства используются нефтяные и угольные заводы. Протестующие — часть проблемы, а не ее решение», — комментирует harrybaals840.

«Сорос платит «протестующим» против изменения климата, живущим на пособие США. Каждый раз, когда они добиваются закрытия завода в США, их продукция переводится в Китай, где нет контроля за загрязнением окружающей среды. Идиоты!» — восклицает Patsfan43.

World Economic Forum Джордж Сорос

«Джо Байден даже не может найти дверь в Белый дом. Вы действительно думаете, что он спасет планету?» — недоумевает CakePronoun.

«Если бы они сделали это в Оклахоме или в нескольких других здравомыслящих штатах, автомобилисты могли бы смести их с дороги, не опасаясь последствий», — указывает sachsenhausen.

«Этим сумасшедшим нужно просто обратиться к истории погоды и посмотреть, что вызвало все наши прошлые изменения климата. Да, выхлопные газы могут повлиять, но не так, как это делали и будут делать естественные причины. Это настоящее невежество — обвинять людей в изменении климата», — объясняет troubledwithdems.

Отметим, что это не единственный протест в Нью-Йорке, произошедший 25 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке перекрыто по всем полосам из-за акций протеста, направленных против обязательной вакцинации сотрудников государственного сектора.