В Великобритании поднимут минимальный почасовой размер оплаты труда для всех работников. Таким образом, почасовая оплата станет 9,5 фунта за час для работников старше 23 лет и 9,18 фунтов за час для работников от 21 до 22 лет. Решение будет анонсировано на этой неделе (25−31 октября). Оно последовало после консультаций с независимыми советчиками и критики со стороны общества. Канцлер казначейства Риши Сунак сказал, что рост заработной платы связан с тем, что правительство хочет исполнить свои обещания под конец года. Однако теневой министр Лейбористской партии Бриджет Филлипсон считает, что так правительство пытается восстановить то, что было поглощено инфляцией.

Dion Hinchcliffe Цвета британского флага

Некоторые пользователи обрадовались надбавке, потому что считают её значительной.

«Каждая мелочь помогает. Эти лишние пенни действительно что-то покрывают», — отметил @CE_Author.

В комментариях были и недовольные тем, что минимальную зарплату в правительстве поднимают, а triple lock не размораживают.

*Triple lock — правительственная схема, по которой правительство обещает повышать государственную пенсию как минимум на 2,5%. Таким образом, ежегодно пенсия повышается либо на уровень инфляции, либо на 2,5%.

Victor Фунты стерлингов

«Вместе с тем они подтверждают разрушение triple lock для пенсионеров», — написал @TizzyBurnell.

Многие пользователи считают, что повышение зарплаты бесполезно, потому что оно не покрывает увеличение арендной платы и другие расходы.

«Пока они не разберутся с арендной платой, чтобы она сравнялась с зарплатой, не важно, на сколько они будут повышать минимум. Розничные продавцы будут сокращать работников или увеличивать цены. Цены на жилье и арендная плата будет расти. Не будет иметь значения, даже если они повысят зарплату на два-три фунта. Результат будет такой же», — прокомментировал @pw_thunder.

Часть комментаторов написала, что надбавка в 0,59 фунта ничтожна, особенно в сравнении с уровнем инфляции.

«Эти 59 пенни не покрывают те повышения в цене на энергию и скачок в цене на продукты, которые произошли из-за дефицита. Выглядит как очередной пиар из серии, «забудь, что мы плохого тебе сделали, по-братски», — отметил @The_DarrenS.

«Целых 59 пенни?» — написал @CarolGibso.

«Так, люди со средней зарплатой будут счастливы, но цены на жизнь увеличатся, и многие бедняки не смогут позволить себе платить за базовые необходимые продукты. Вот это великолепный правительственный план! Нет!» — прокомментировал @raymond25581231.

«На бумаге звучит замечательно. В долгосрочной экономической перспективе мы катимся с горы. Стоимость жизни, инфляция, новый бизнес, ипотеки. Мы будем страдать из-за этого», — прокомментировал @Fazley01.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Некоторые пользователи рассказали про то, какие у них маленькие зарплаты, и то, как не соблюдаются требования по выплате минимального размера труда.

«Как сиделке мне платят 160 фунтов в месяц. Это получается один фунт в час за работу по 40 часов в неделю (по факту получается намного больше)!!! Это скандал», — рассказала @tinaprice01rrr.

Ряд комментаторов напомнил про сокращение пособий по безработице, написав, что с повышением минимальной зарплаты часть денег вернется казначейству в карман.

«Я очень сильно сомневаюсь, что надбавка в 6.6% для тех, кому она действительно нужна, хоть на каплю поможет при сегодняшней инфляции в 3%. Особенно это касается тех, кто и так потерял 50 пенни в час из-за сокращения Universal Credit (универсальная выплата вместо отдельных пособий по безработице и нетрудоспособности — прим. Д.С.)», — отметил @OwenDirkshift.

«Среди тех, чья оплата труда субсидируется из Universal Credit, 65% будет уходить в казначейство, потому что пособия сократятся. Хорошо сработано, Риши Сунак», — недовольно отметил @allthreeofthem.

Напомним, в воскресенье, 24 октября, канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак в интервью с Андрю Марром заявил, что для перехода к экономике с высокими зарплатами британцам нужно повышать квалификацию.

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