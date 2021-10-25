Заявление главы фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольфа Мютцениха, в котором он обвинил министра обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в безответственности из-за её слов о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 25 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM В бундестаге

«Гитлер застрелился бы ещё в 41-м году, если бы ему сказали, что министром обороны Германии станет женщина-гинеколог, угрожающая России применением военной силы», — шутит Алексей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что немецкий министр обороны сделала столь радикальное заявление, на которое отреагировали негативно даже сами власти Германии. Это говорит о том, что Крамп-Карренбауэр ведёт себя неадекватно и крайне опасно, пишут граждане.

«Германия — это по-настоящему свободная страна. Там министром обороны может стать женщина без знаний по истории, географии, экономике и современной военной технике. Кроме того, на такую должность можно посадить даже человека со справкой. Завидуем таким свободам», — издевается Сослан Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие заявления не стоит делать, если, конечно, страна не готовится к военной интервенции. Иные мысли не приходят в голову гражданам, когда они слышат угрозы в сторону России.

«То, что она женщина и делает такие резкие заявления, — это как-то ещё можно понять и объяснить, но эта особа — министр обороны Германии! Со всем историческим шлейфом! Сами подумайте: каково слушать подобные выплески русофобии стране, потерявшей во времена Великой Отечественной войны десятки миллионов своих граждан?» — указывает Сергей Т.

Sandro Halank Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Часть людей считает, что Германия не имеет морального права делать такие резкие заявления в сторону России, потому что исторический контекст окрашивает всё это в определённые краски и российский народ реагирует на это соответствующим образом.

«Да эти латентные фашисты 300 лет ещё должны при виде русского (советского) человека падать на колени и прощения просить, а не рот открывать. Почуяли возможность для реванша?» — задаётся вопросом Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что немецкие власти пляшут под дудку США, поэтому не стоит считать, что весь немецкий народ желает России зла.

«Немецкий народ тут не виноват. Я надеюсь, что тот, кому положено, это понимает. А вот этим нетоварищам во власти ФРГ хорошо бы изъять из языка вообще слова наподобие «военной угрозы». Такие определения от государства, уничтожавшего миллионы и миллионы людей ещё 80 лет назад, звучат как кощунство», — отмечает Ольга Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что при Ангеле Меркель внешняя политика Германии не скатывалась в такое откровенное безумие.

«Что-то в Германии совсем плохо стало после ухода фрау Меркель! Такое ощущение, что Германия поменяла курс взаимодействия с Россией на 180 градусов. И это не могло не произойти, потому что страна находится под полным внешним управлением США!» — считает Виктор Ю.

Напомним, 25 октября глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених сделал заявление в беседе с DPA, в котором обвинил министра обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в безответственности из-за её слов о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие.