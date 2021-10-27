Статья турецкого журналиста Мехмета Барласа, согласно которой новые мировые условия требуют обновления НАТО, для чего в организацию, прежде всего, должна вступить Россия из-за того, что «натовская Европа живёт за счёт российской энергии», вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 25 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Да, Европа живёт за счёт российской энергии, но, что удивительно, живёт богаче, чем сами граждане России, у которых полно своей энергии. Почему так?» — задаётся вопросом Murad S.

Многие пользователи пришли к выводу, что НАТО и Россия попросту несовместимы, потому что целью Североатлантического альянса является сдерживание России. Никогда Запад не пойдёт на то, чтобы слиться воедино с сильной Российской Федерацией.

«Враждебная натовская Европа специально закупает наш газ, чтобы мы не развивались и окончательно отстали от всего цивилизованного мира! Нам нужно всеобъемлющее развитие, а не только продажа сырья за рубеж! Но такая Россия — враг для НАТО», — считает Борис Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что президент России уже пытался в своё время убедить НАТО принять в свои ряды Российскую Федерацию, но альянс отреагировал крайне негативно на это, что привело к тому, что наша страна оттолкнулась от Запада.

«В начале двухтысячных такой вопрос обсуждался. Но потом была мюнхенская речь. Все были посланы по известным адресам, потому что НАТО нужная Россия, которая развалилась на маленькие кусочки», — поделился своим мнением Виктор Р.

Часть людей считает, что НАТО не принесёт никакой выгоды для России, а альянсу не нужна Российская Федерация, потому что структура создавалась под иные цели. Поэтому подобный союз не нужен ни одной из сторон, пишут граждане.

«Что мы там забыли? Быть шакалами на побегушках у Штатов? Отжимать для них по всему миру ништяки и ресурсы? Защитить себя мы можем и сами. Живём как у Христа за пазухой. Ну, а Западу нужно пушечное мясо в войне с Китаем. Тут как раз будет кстати российский вассал. Но не дождётесь!» — обращается Алексей Т.

Ряд пользователей указывает на то, что Турция, судя по всему, пытается втереться в доверие к России, чтобы загнать её в очень невыгодные условия.

«Какие вдруг дружелюбные к России турки стали. Ага. Хотят загнать нашу страну в какой-то очередной капкан. Знаем, плавали», — написал Юрий П.

«Ну-ну, как-то Турция уже прикидывалась союзником России — при Ататюрке, когда он, выклянчивал у Ленина оружие для укрепления турецкой оккупации в Малой Азии и геноцида христианских народов. Тогда это называлось «борьба Турции за независимость». Представлял себя в виде союзника РСФСР. Закончилась эта история тем, что Турция получила от РСФСР оружие, устроила новым оружием геноцид христиан — армян, греков и ассирийцев — и в 1923 году отложилась от РСФСР, помахав ручкой», — напоминает Fried E.

Напомним, 25 октября турецкая газета Sabah опубликовала статью журналиста Мехмета Барласа, согласно которой новые мировые условия требуют обновления НАТО, для чего в организацию, прежде всего, должна вступить Россия из-за того, что «натовская Европа живёт за счёт российской энергии».