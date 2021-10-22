За прошедшие десятилетия игровая индустрия разрослась до невообразимых размеров, ежегодно предоставляя геймерам сотни непохожих друг на друга проектов: в разных жанрах, с разной визуальной стилистикой и очень разными целями. В одних играх нужно охотиться за ценными сокровищами, в других — спасать прекрасных дам от коварных злодеев, а в третьих — устраивать адреналиновые заезды на лучших спортивных автомобилях. Иногда среди всего этого многообразия появляются и совсем необычные продукты. Один из таких разработал наш соотечественник Валентин Помешкин. В его игре не нужно спасать мир или грабить банки — вместо этого нужно наслаждаться колоритом исчезающей уральской архитектуры.

Steam Pnevmo-Capsula Domiki.

Валентину 33 года, он живёт в Екатеринбурге. Инженер-программист по образованию и специалист по настройке оборудования в котельных по призванию. Вот уже несколько лет мужчина путешествует по области и «запоминает» различные домики с деревянной архитектурой. В какой-то момент Валентин начал переносить наиболее колоритные строения в виртуальное пространство при помощи 3D-моделирования — в реальности эти дома со временем исчезали, зато оставались в памяти молодого инженера и на жёстком диске компьютера. Так, со временем, дошло и до разработки полноценной компьютерной игры под названием Pnevmo-Capsula: Domiki. Сейчас у проекта десятки восторженных отзывов в Steam и высокий рейтинг, чего не всегда получается добиться более крупным и «попсовым» видеоиграм.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с уральским разработчиком и задать ему несколько вопросов о необычной игре.

В описанииPnevmo-Capsula вSteam указано, что это «игра родом с Урала». Как можно трактовать эти слова?

Валентин Помешкин: Да, это игра НЕПОСРЕДСТВЕННО с Урала. Основа для всех локаций в проекте — наша местная архитектура. Отмечу, что мне в целом очень нравится северная русская изба. Деревянные ставни, наличники, окна. Внешний облик дома — это буквально продолжение и отражение той жизни, что творится у него внутри. И именно это отражение я старался очень тщательно перенести в цифровое пространство.

Как родилась идея разработки такой необычной игры?

Валентин Помешкин: Мне захотелось, чтобы на рынке наконец-то появилась игра со знакомыми нашему зрителю/игроку локациями. Место, которое можно безошибочно идентифицировать как «дома». Один из комментаторов иронизировал: «Зачем мне в это играть, когда я могу просто выйти на улицу?!». И, несмотря на кажущуюся агрессивность, именно этот комментарий удовлетворил меня больше других. Он значил, что всё получилось!

В большинстве игр нам предлагают путешествовать по США или любой другой стране. Ну, а я решил, что это обязательно должны быть наши деревенские виды. По сюжету Pnevmo-Capsula, почтовая вагонетка, движется по рельсам из дома в дом: по улице, крышам и проводам. Это немного детская и инфантильная идея, которая, впрочем, прекрасно легла на выбранный мною игровой жанр.

Как места из игры связаны с вашей жизнью?

Валентин Помешкин: Я довольно много путешествую по области, и в какой-то момент начал замечать, что всё быстрее исчезают дома с деревянной архитектурой. Просто «в никуда». Очень красивые домики встречались мне в Невьянске, Нижних Сергах, Талице, Ирбите, Ревде, Михайловске, Атиге и Серове. Цели «спасти» каждый дом, конечно же, не было. Но я старался выборочно фотографировать некоторые дома, а наиболее понравившиеся уже переносил в 3D.

Все места в игре абсолютно реальные. Первый уровень Pnevmo-Capsula — это вообще дом, в котором я вырос. Правда, на протяжении всего процесса разработки я старался немного обезличивать строения: стирал номера, закрашивал вид в окнах, менял наличники и т.п.

Какая конечная цель у этого проекта?

Валентин Помешкин: Игра уже выпущена на нескольких языках. Её цель — удивить зрителя, в том числе и международного, нашими видами. Показать, что и в России тоже бывает красиво, душевно и уютно. Ну и подарить некий «отдых» от сражений и вечной суеты других игр. В Pnevmo-Capsula ведь нужно только кататься по крошечным рельсам — это буквально весь геймплей.

Какие чувства вы испытали в день релиза вSteam?

Валентин Помешкин: В основном чувство облегчения. Спокойствия, что работа сделана.

Как игроки реагируют наPnevmo-Capsula?

Валентин Помешкин: Меня очень радуют положительные отзывы и то, что некоторые геймеры игру всё же поняли. В неё в основном играют единомышленники. Те, кто нашёл её через тематические паблики, хэштеги и посты. Но стоит понимать, что для городских жителей всё это — просто груда брёвен. Понятное дело, что у них игра не вызовет никаких чувств, кроме, пожалуй, удивления. Я всё это прекрасно понимаю и надеюсь на то, что проект найдёт свою нишу.

Планируете ли вы заниматься сиквелом?

Валентин Помешкин: Пока у меня в планах есть ещё несколько частей Pnevmo-Capsula. Могу точно сказать, что игра сохранит свой дух и идею — это будет ещё одно путешествие вагонетки из избы в избу. А вот в каком времени и мире — пока секрет.

Расскажите о своих увлечениях из мира видеоигр. Во что играете сами?

Валентин Помешкин: Я отношу себя к категории «созерцателей». Мне больше нравится смотреть различные прохождения, нежели играть самому. Очень жду Atomic Hearts, которая развивает идея альтернативного СССР. Также мне очень нравятся работы Бенуа Сокаля — его Syberia даже не столько игра, сколько архитектура, причудливые механизмы и атмосфера. Очень жду Mechanic 8230, она очень близка мне по духу.

Каково это — создать целую игру в одиночку?

Валентин Помешкин: Долго, тяжело, но интересно!

Тогда что посоветуете начинающим разработчикам?

Валентин Помешкин: Верить в себя, не обижаться на критику и слушать окружающих. И всё получится. Пусть даже и не с первого раза.