По мнению американских властей, Россия проводит скоординированную политику шпионажа, кибер-вторжений и информационных операций, нацеленных на Соединенные Штаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Кибератаки и взломы представляют собой явную проблему для США. Выявление кибератак может быть сложным и длительным процессом, а все суждения об обнаружении источника и причины кибератаки обязательно сопровождаются некоторой степенью неопределенности.

В 2019 году администрация Трампа признала уязвимость избирательной системы США и предупредила, что технологические достижения только увеличат риск иностранного вмешательства. При этом у США при трех последних президентах не было всеобъемлющей стратегии реагирования на кибершпионаж и киберпреступность из других стран.

Российская сторона отвергает все обвинения в хакерских атаках на американские ведомства, так как это противоречит принципам российской внешней политики.

Не прекращающиеся обвинения России в тактических взломах американских систем, имеющих жизненно важное значение, и во влиянии на выборы в США через социальные сети, привело к некоторой дипломатической напряженности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Регламентировать поведение в кибернетическом пространстве Россия и США пытаются с 1998 года. Тогда в повестку дня Генеральной ассамблеи ООН по инициативе России был включен пункт «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». С того момента тема международной информационной или кибербезопасности стала постоянной для обсуждения в рамках ООН. Более того, это обсуждение становилось основой для ежегодной резолюции по кибербезопасности.

В 2018 году в этом направлении заработало две группы — Группа правительственных экспертов из 25 стран (ГПЭ — инициатива США) и Рабочая группа открытого состава (РГОС — инициатива России). По итогам работы было внесено два проекта резолюции — российский и американский. Оба проекта были приняты в Генеральной ассамблее ООН. Между сторонниками двух групп возникли содержательные и политические разногласия: ГПЭ сфокусирована на применимости международного права, ГОС была сосредоточена на правилах, нормах и принципах ответственного поведения государств в информационном пространстве и наращивании цифрового потенциала, а также на тщательном анализе угроз в цифровой сфере.

Наконец, чтобы хотя бы частично разрешить конфликт, Россия и США написали резолюцию о двустороннем ответственном поведении. Пока проект документа под названием «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий» не обязывает государства следовать его положениям, так как не содержит чётких регламентов, а носит добровольный характер. Россия предлагала сделать положения резолюции юридически обязывающими, однако против этого выступают США. Основной аргумент американской стороны — длительный процесс согласования, что недопустимо в условиях ускоренного развития информационных технологий.

Andersson18824 Хакер

Есть основания полагать, что документ стал результатом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байденав Женеве в июне 2021 года, по итогам которой Байден заявил, что оба президента договорились поручить проработать, какие цели не должны подвергаться кибератакам, и пообещал соответствующую реакцию США в случае, если договоренности будут нарушены.

Из совместной резолюции следует, что сотрудничество между странами по вопросам кибербезопасности продолжится в формате РГОС, чей мандат продлен до 2025 года. Стоит отметить, что в резолюции говорится о том, что ряд государств продолжает наращивать потенциал области IT, в том числе для разрешения военных конфликтов. Интересно, кого конкретно имели в виду российская и американская стороны?