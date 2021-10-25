Информация о том, что российские правоохранители стали чаще ловить несовершеннолетних наркозакладчиков, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

»Понять не могу, чем у нас занимается полиция. В интернете продают наркотики — не поймать, все остановки транспорта заклеены объявлениями проституток — не поймать, жулики втюхивают всяко-разно, ходят по квартирам — не поймать, продавцы ставят свои прилавки без разрешения — не поймать, сигаретами без акциза и водкой палёной торгуют — не поймать», — возмущается Вячеслав О.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что подростков толкает на такую опасную и незаконную работу тяжёлое социально-экономическое положения. Дети просто не видят иного выхода, кроме как начать торговать наркотиками.

«Не от хорошей жизни, а иногда для бравады эти ребятишки разносят закладки. Я так думаю. Получается, что нет в стране власти, способной остановить этот пир во время чумы», — поделился своим мнением Николай А.

Другие пользователи пришли к выводу, что уголовная ответственность в Российской Федерации наступает для граждан, достигших четырнадцатилетнего возраста, а значит, преступление из «детских» рук может и должно привести к совершенно недетскому наказанию.

«Наркобарыги есть наркобарыги. Не надо делать из этих «детишек» белых и пушистых. Они прекрасно знают, чем занимаются, и идут на риск ради лёгкой наживы. Наживы на здоровье других людей», — пишет Игорь Н.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Помощь

Часть людей считает, что наркозакладчики — это последнее звено в незаконной схеме сбыта наркотических веществ. Поэтому правоохранителям следует гоняться не за теми, кто делает закладки, а за теми, кто провозит наркотики на территорию России, и теми, кто это позволяет беспрепятственно делать.

«По-моему, нужно смотреть глубже, кто является поставщиком. Дети — всего лишь за лёгким заработком гонятся, не осознавая суть своих действий. Хотя я, конечно, не защищаю их и не оправдываю», — указывает пользователь под псевдонимом «Имя Фамилия».

Ряд пользователей указывает на то, что с наркозакладчиками можно будет покончить только тогда, когда им нечего будет закладывать. Иного выхода в сложившейся ситуации граждане не видят.

«Если мы будем сажать не закладчиков, а тех, кто эту наркоту ввозит на территорию нашей страны, крышует её продажи, то закладчиков не станет очень быстро и судьбы глупых молодых людей перестанут рушиться», — отмечает «Доктор Л».

50.мвд.рф Изъятие наркотиков полицией

Отдельные комментаторы отмечают, что всем молодым ребятам, которые намереваются попытать судьбу и заняться наркозакладками, стоить знать, что все они окажутся под прицелом криминальных кругов, и тогда они станут заложниками «игры», выхода из которой у них больше не будет.

«Каким надо быть придурком, чтобы пойти в закладчики?! Все эти интернет-магазины сотрудничают с оборотнями в погонах, которые поучают с этого процент, а если понадобится, то они поправляют статистику за счёт таких недалёких закладчиков. Всех, видимо, всё устраивает», — считает Sonya D.

Напомним, 25 октября РИА Новости опубликовало материал о том, что российские правоохранители стали чаще ловить несовершеннолетних наркозакладчиков. Многим из этих детей не удаётся избежать тюремного заключения, что навсегда ломает их жизнь.