Банк России на минувшей неделе поднял ключевую ставку на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых. Это уже шестое подряд повышение. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, поясняя такой шаг, сказала, что он обоснован не только динамикой текущей инфляции, но и прежде всего высокими инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем, а также утверждающе спрогнозировала, что инфляция начнет снижаться с более высокой точки, чем предполагало ведомство. Временными факторами инфляции, с чем призвана бороться повышенная ключевая ставка, как заявила глава ЦБ РФ, в основном явилось ускорение цен на овощи и рост издержек в животноводстве, что грозит высокими инфляционными ожиданиями. Источниками повышенных инфляционных рисков также остаются мировые рынки, а наиболее устойчивым фактором — дисбаланс между текущим уровнем спроса и способностью предложения удовлетворить этот спрос. При этом, по словам госпожи Набиуллиной, быстро нарастить производство не всегда возможно: оно может наталкиваться на ограничения по мощностям, нехватку комплектующих и сырья, на узкие места в логистике, для экономики же в целом — и на ограниченную численность рабочей силы. Для преодоления этой ситуации требуется время, а до тех пор повышенный спрос будет вызывать лишь рост цен. Без расширения производства избыточный спрос, по словам главы Центробанка, не даст дополнительного экономического роста. Производители лишь будут перекладывать свои дополнительные издержки на потребителей. В целом посыл регулятора понятен: рост ставки направлен исключительно против роста цен.

Лукас Кранах. Аполлон и Диана (фрагмент). 1530

Однако повышение ставки не остановит рост инфляции, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, которые цитировало издание ТАСС, в других странах наращивают денежную массу, стимулируют рост экономики и спрос населения, тогда как в России цены растут на фоне низкого спроса и из-за высоких издержек производства. Повышением же ключевой ставки Центробанк, по мнению Титова, связывает денежную массу. «Лук и стрела» (не путать с подорожавшим луком репчатым) — брошь на пиджаке Эльвиры Набиуллиной, как считает экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, — это жесткий сигнал для рынка, мол, глава ЦБ РФ целится луком в таргет по инфляции 4%. Но, как пишет Коган на своей странице в соцсети Фейсбук, есть один нюанс.

«Лук — все-таки оружие дальнего боя. И когда из него стреляешь, можно промахнуться и попасть куда-то не туда. Например, вместо инфляции, попасть в малый и средний бизнес или в благосостояние населения», — подчеркивает профессор.

Cbr.ru Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина с брошкой в виде стрелы и лука

Что повышение ставки приведет к сдерживанию экономической активности в России и удорожанию кредитов, заявил РИА Новости и член бюджетного комитета Совета Федерации Василий Иконников, назвав парадоксом ситуацию, когда все связывают со сдерживанием инфляции.

«Нужно менять финансово-экономическую политику», — цитирует издание слова сенатора, отметившего также, что нужно искать другие инструменты для сдерживания инфляции, например, вливать средства Фонда национального благосостояния в экономику, нужно чтобы Центробанк действовал в одном политическом направлении с правительством по развитию экономики страны, а пока этого «не происходит».

Читатели профильного информационного банковского источника «Банки.ру» более эмоционально реагируют на события. Одни говорят, что ситуация напоминает 2014 год, другие задаются вопросом, что же будет, когда нефть и газ пойдут вниз. Третьи напоминают о существовании документа об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики и установленных в нём целевых показателях по инфляции, спрашивая, будет ли кто-либо в ЦБ отвечать за вырвавшуюся из-под контроля инфляцию, предлагая сократить зарплаты в ведомстве и таким образом уменьшить инфляцию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

Напомним, в таких «глобальных» документах, как основные направления денежно-кредитной политики Центробанк обычно предусматривает разного рода риски, которые могут помешать достичь тех или иных целей. Но это к слову. Что же касается повышения ключевой ставки, то большинство экспертов склоняется к тому, что этот рост далеко не предел. Да и сам регулятор в принципе не исключает дальнейшего повышения ставки, решение по размеру которой будет принято на декабрьском заседании. Вслед за повышением ключевой ставки должны расти и депозитные ставки. В этой связи обращает на себя внимание публикация «Российской газеты», размещенная в мае текущего года со ссылкой на мнение аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», в которой шла речь о том, что депозиты останутся «топливом» для фондового рынка до тех пор, пока ключевая ставка не вернется на уровень 8% и более. Именно после снижения ставки ниже этой отметки, отмечало издание, начался существенный рост доли активных клиентов-физлиц на Московской бирже, он продолжается уже четвертый год, принял особый размах в 2020 году, когда Банк России довел ставку до рекордных 4,25%.

«Можно предположить, что и обратным триггером к замедлению инвестиционной активности граждан послужат ужесточение кредитно-денежной политики и увеличение ключевой ставки до 8% и выше и сопутствующий этому рост ставок по депозитам», — приводила «Российская газета» один из тезисов исследования «Розничные инвестиции: от спринта к марафону», которое управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов представлял на конференции «Финансовые продукты для долгосрочных инвесторов».

Между тем аналитики агентства указывали и на то, что не только снижение ставок по вкладам оказало влияние на массовый приток физлиц на фондовый рынок, но и существенно сказался доступ к бирже через мобильные приложения, тогда как раньше клиент должен был посетить офис, подписать документы, установить на компьютер терминал для трейдинга, а затем в течение нескольких часов водить мышкой по настройкам интерфейса и, разочаровавшись, выйти из терминала и на следующий день открыть банковский вклад. Оценивая же потенциал перетока средств на фондовый рынок, аналитики отмечали, что он велик: в России 74 млн экономически активного населения, это означает, что только 15% от потенциально возможного числа граждан, без учета пенсионеров, открыли брокерский счет (при этом лишь около трети этих счетов имеют ненулевой остаток). В западных же странах инвестиции составляют от 50% сбережений населения, в США — до 80%. Однако там, как правило, отмечается в публикации, низкие ключевые ставки, поэтому для компенсации инфляции население вынуждено идти на фондовый рынок. В России ключевая ставка исторически находилась на высоком уровне, и в сочетании со страховой защитой вкладов и низкой финансовой грамотностью потребность в инвестициях у людей была незначительной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доход

Но инвестициями, заметим, интересуются не только физлица. На фондовом рынке, конечно же, представлены и российские компании, в том числе из агросектора. Причем они являются очень привлекательными для инвестиций. Кушать будут всегда, то есть спрос на сельхозпродукцию всегда будет. В августе этого года портал investing.com публиковал статью «Сектор производителей еды. Растущие доходы и недооцененные акции», в которой говорилось, что бизнес производителей продуктов питания не зависит от положения дел в экономике. Даже в самые глубокие кризисы люди не перестанут покупать еду, возможно, будут покупать товары более низкого качества, но полностью потребление не исчезнет. Более того, как отмечается в публикации, по статистике спрос на еду, табак и алкоголь увеличивается во время рецессий, так как люди отказываются от походов в рестораны и другие заведения общепита. Доходы производителей питания несильно снижаются во время плохой экономической обстановки, они могут платить и постоянно наращивать дивиденды. Российскими производителями продуктов питания, представленными на фондовом рынке, являются несколько лидеров этой отрасли в стране: Русагро, Черкизово, Русская Аквакультура. Русагро занимающая лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе, является самой крупной компанией из сельхозсектора на российском фондовом рынке. Её капитализация составляет 153 млрд руб. Для сравнения, капитализации Черкизово и Русской аквакультуры равны 125 млрд и 40 млрд рублей соответственно. Компания, по данным автора публикации, стала прямым бенефициаром от растущей инфляции: за 2020 год выручка выросла на 15%. Всего за последние 5 лет выручка выросла на 88%, но основной рост (66%) пришелся на 2019 год. Без учета этого, выручка Русагро росла в среднем на 4−5% в год. В этом году, как отмечается в статье, компания наращивает доходы огромными темпами: только в первом квартале выручка выросла на 55% год к году. Другой участник фондового рынка — группа Черкизово — является крупным производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов. За 2020 год компания увеличила выручку на 7% до 128 млрд руб. За 5 лет выручка выросла на 56% и основной рост также пришелся на 2019 год (20%). Продолжающееся улучшение финансовых результатов Русской Аквакультуры и долгосрочный потенциал наращивания добычи способствовали значительному увеличению капитализации холдинга, говорится в другой публикации этого же портала, размещенной 11 октября этого года. Как отмечает автор публикации, за последний год капитализация компании увеличилась почти в 3 раза относительно минимумов октября 2020 года. По мультипликаторам оценка Русской Аквакультуры приблизилась к крупнейшим производителям из Норвегии, даже несмотря на существенный страновой дисконт.

Хорошо, конечно, что российские производители продуктов питания пользуются спросом у инвесторов. Остается надеяться на расширение производства для устранения дисбаланса между спросом и предложением, с чем так борется Центробанк, повышая ставку.