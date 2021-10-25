Жители Южной Кореи возмущены действиями и высказываниями бывшего генерального прокурора и кандидата в президенты Юн Сок Ёля.

(сс) 고려 Юн Сок Ёль (слева)

По сообщениям южнокорейских СМИ, на прошлой неделе кандидат на пост президента Южной Кореи Юн Сок Ёль подвергся критике за высказывания о том, что многие люди одобряли ведение государственных дел Чон Ду Хваном, занимавшим пост президента с 1980 по 1988 год, за исключением жестокого подавления восстания в городе Кванджу и госпереворота.

Политик публично принес свои извинения, однако спустя несколько часов на странице «Инстаграм» собаки политика появилось фото, где рука протягивает ей яблоко.

После публикации данной фотографии возмущение людей вспыхнуло с новой силой. Дело в том, что в корейском языке слово «яблоко» и «извинение» являются омонимами, и люди увидели в этом фото издевательство над народом — якобы Юн Сок Ёль сравнил народ с животными.

(сс) AL CHANG Чон Ду Хван

Политику снова пришлось извиняться. Хотя аккаунт ведут другие люди из его команды, он взял ответственность за инцидент на себя.

Комментируя этот скандал, соперник Юн Сок Ёля в предвыборной гонке Ли Чжэ Мён заявил, что в Южной Корее необходимо ввести закон по типу антинацистского в Европе, который бы наказывал за любое восхваление людей вроде Чон Ду Хвана.

«Это нелепо. Если такой человек, как он, скупится на извинения, он не должен становиться во главе государства», — отмечает micl***.

«Если увеличить фотографию, в отражении глаз собаки можно увидеть мужчину. К тому же фото было сделано дома у политика. Из этого можно сделать вывод, что политик — лжет», — пишет sky9***.

«Он продолжает падать в глазах общественности», — негодует guss***.

Цитата из видео «이재명 지사 개발이익은 공공 위해 쓰여야» пользователя 경기도청방송국GTV. youtube.com Ли Чжэ Мён

«По результатам опросов, большинство поддерживает его конкурента Ли Чжэ Мёна», — отмечает hora***.

«Мне даже в страшном сне сложно представить Юн Сок Ёля президентом», — пишет dm03***.

«Не понимаю, зачем люди фотографируют такие бессмысленные вещи?» — интересуется dang***.

«Каждый день лжет и отговаривается», — негодует obdy***.

«Ложь на лжи. Юн такой ненадежный кандидат. С каждым днем разочаровывает все больше и больше», — nn48***.

«Мне жаль тех, кто поддерживает бывшего генпрокурора», — пишет joos***.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яблоко

«Как такой человек был генпрокурором нашей страны?» — интересуется musi***.

«Пытаясь оправдаться, он продолжает лгать», — отмечает sand***.

«Люди, что с вами не так? Для Юн Сок Ёля это не просто собака, а ребенок, член семьи», — оправдывает jung***.

«Я начинаю беспокоиться о будущем нашей страны», — пишет son8***.