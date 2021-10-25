США стоит не только противостоять КНР, но и сотрудничать с ней — Strategist
Настали тяжелые времена. Геополитическая напряженность нарастает, в первую очередь — но не только — между Китаем и США. Тем не менее в то же время мир остро нуждается во всеобъемлющем глобальном сотрудничестве для борьбы с пандемией и изменением климата. То, как ведущие державы справятся с этими вызовами, определит курс глобального развития на годы и десятилетия вперед, пишет бывший премьер-министр ШвецииКарл Бильдт в статье, вышедшей 25 октября в The Strategist.
За последние несколько недель США и Китай попытались установить некоторые ограждения, чтобы не допустить выхода растущей напряженности из-под контроля. После недавней встречи в Швейцарии со своим китайским коллегой Яном Цзечи советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил о необходимости «ответственного соперничества» между двумя странами — риторика, которую едва ли можно было услышать прежде услышать.
Тем не менее, как бы ни приветствовалась подобная риторика, реальность такова, что соперничество между Вашингтоном и Пекином по-прежнему обостряется. Решение США и Великобритании о поставке в Австралию атомных подводных лодок — которые Канберра получит еще не скоро — было намеренно оформлено как важный стратегический шаг для противодействия китайской морской экспансии. Точно так же на двухдневной встрече в Питтсбурге в сентябре официальные лица ЕС и США изложили повестку дня новых переговоров по торговле и технологиям, сделав особый акцент на необходимости защитных мер против КНР. В Вашингтоне только и делают, что говорят о потенциальном вторжении Китая на Тайвань, в связи с чем и принимаются соответствующие решения.
Все более авторитарный и напористый Китай — не единственная геополитическая проблема. Россия также представляет ревизионистскую угрозу, поскольку президент Владимир Путин делает заявления, которые открыто бросают вызов суверенитету Украины и ставят под сомнение полезность дипломатии в урегулировании войны в украинском Донбассе или проблем, связанных с «аннексией» Крыма Россией. Подобно тому, как многие в США видят тенденцию к войне с Китаем из-за Тайваня, многие в Европе обеспокоены аналогичной эскалацией конфликта с Россией из-за Украины.
Но необходимость сотрудничества для решения еще более серьезных проблем должна быть очевидна. Когда мировые лидеры соберутся в Риме в конце этого месяца на саммит «Большой двадцатки», им придется признать тот факт, что в лучшем случае для победы над COVID-19 нужно в два раза больше усилий.
На недавнем саммите, организованном президентом США Джо Байденом, представители более 100 правительств, международных организаций, предприятий и организаций гражданского общества обязались провести вакцинацию «70% населения в каждой стране и каждой категории доходов» к сентябрю следующего года. До достижения этой цели еще далеко. На данный момент полностью вакцинировано примерно 38% населения мира, при этом наблюдается вопиющее и опасное неравенство между странами с высоким и низким уровнем доходов. Действительно, в странах с высоким уровнем доходов на одного жителя введено в 32 раза больше доз, чем в странах с низким уровнем доходов.
Читайте также: Вакцины от COVID — это не вакцины. Кургинян объяснил, в чем кроется обман
Избитая истина, согласно которой никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности, актуальна как никогда. Нет никакой гарантии, что вариант «Дельта» станет последней мутацией, вызвавшей новые волны эпидемии. Идет борьба человечества и вируса.
Читайте также: Вакцинация от COVID не дает вирусу ослабнуть — Кургинян. Как он мутирует?
Срочно необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы для распространения не только вакцин, но также тестирования и лечения. В этом контексте нельзя игнорировать потенциальный вклад Китая. Он производит больше вакцин, чем любая другая страна, и будет играть ключевую роль в любых новых глобальных структурах, созданных для предотвращения или борьбы со вспышками в будущем (любая из которых может быть намного опаснее, чем COVID-19).
Когда в ноябре мировые лидеры соберутся на саммит ООН по изменению климата в Глазго, им придется наверстать упущенное. При прочтении недавнего отчета Международного энергетического агентства создается тревожная картина того, сколько работы предстоит сделать для декарбонизации экономики.
Так, в нынешнем году произойдет второй по величине рост выбросов углекислого газа в истории, что свидетельствует об отсутствии прогресса в достижении цели полного сокращения выборов до 2050 года. При этом взятые на себя обещания правительств покрывают менее 20% объема сокращения выбросов, необходимых к 2030 году, чтобы удерживать глобальное потепление в пределах 1,5 ° C от средней доиндустриальной температуры.
Принимать более активные меры должны все, однако мало кто так же важен, как Китай. Если Пекин не уменьшит свою значительную зависимость от угля, глобальные цели борьбы с изменением климата останутся недостижимыми. Недавнее заявление Китая о прекращении зарубежного финансирования угольных проектов потенциально очень важно: одно это может сократить выбросы в такой же мере, как если бы ЕС достигнет чистого нуля к 2050 году. Но даже в этом случае Китаю и всем остальным придется сделать больше.
Как и в случае с пандемией, изменение климата объединяет все человечество против угрозы, которая может слишком легко выйти из-под контроля. Безусловно, сегодняшняя геополитическая напряженность реальна и нельзя игнорировать такие вопросы, как Тайвань и Украина. У демократии есть все основания вместе противостоять ревизионистской агрессии. Но пандемия и изменение климата — это проблемы, которые можно эффективно решить, только если все будут стремиться к совместной работе. Достижение этого результата потребует подлинного глобального государственного мышления, и прогресс в этом направлении должен быть стандартом, по которому оценивается дипломатия.