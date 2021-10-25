



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Римский Франциск направил поздравительное послание константинопольскому патриарху Варфоломею, передает Vatican News (Ватикан). Папа благодарит Бога за «глубокие узы», которые связывают его с патриархом с того самого момента, когда Франциск взошел на престол святого Петра, а Варфоломей почтил его своим присутствием в Риме. Эти узы углублялись и последующими встречами — в Фанаре, Иерусалиме, Ассизи, Каире, на Лесбосе, в Бари и Будапеште. «Как это еще раз было подтверждено Вашим участием в недавних мероприятиях в Риме, где Ваше присутствие было столь ценным, я разделяю с Вами понимание нашей общей пастырской ответственности перед лицом безотлагательных вызовов, брошенных сегодня всему человечеству», — заверяет понтифик, в особенности упоминая об обязательстве по защите творения. В обстановке пандемии и ее тяжких последствий для здоровья, для общественной и экономической жизни человечества «ваше свидетельство и учение о необходимости духовного обращения человечества приобретают особую важность», пишет папа, обращаясь к патриарху. Франциск выражает признательность Варфоломею также за то, что он «непрестанно указывает на путь диалога в любви и истине» как на единственно возможный путь для примирения между верующими во Христа и для восстановления их полного единства: «С Божьей помощью это останется тем путем, по которому мы, безусловно, продолжим идти вместе, поскольку близость и солидарность между нашими Церквами — это незаменимый вклад во всеобщее братство и социальную справедливость, в которых так остро нуждается человечество».

Папа Франциск призывает не отправлять мигрантов обратно в небезопасные страны, сообщает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). «Я выражаю свою близость тысячам мигрантов, беженцам и другим людям, нуждающимся в защите в Ливии, я никогда не забываю вас, я слышу ваши крики и молюсь за вас, — сказал понтифик. — Мы должны положить конец возвращению мигрантов в небезопасные страны и уделить приоритетное внимание спасению жизней на море. Выступая из окна апостольского дворца, папа попросил католических паломников, собравшихся на площади святого Петра, молча помолиться за мигрантов, многие из которых, по его словам, подверглись «бесчеловечному насилию». Как заявил Франциск, «я еще раз призываю международное сообщество выполнить свои обещания по поиску конкретных и долгосрочных решений для управления миграционными потоками в Ливии и во всем Средиземноморье».

Халдейские епископы предупреждают о перспективе «напряженности» после парламентских выборов, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Халдейская церковь обратилась с призывом, в котором просит политиков «побыстрее» приступить к формированию правительства национального согласия в условиях, когда победитель выборов лидер иракской шиитской организации Муктада ас-Садр не имеет большинства для формирования исполнительной власти и ему нужно вступать в коалиционные соглашения. Также продолжается конфликт по поводу распределения пяти мест, зарезервированных для христиан. В интервью курдскому изданию Rudaw экс-депутат Джозеф Слива заявил, что новые парламентарии не могут представлять христиан, потому что 90% отданных за них голосов получены не от иракских христиан, а от шиитов и курдов.

Christian World Кафедральный Собор Скорбящей Богоматери Халдейской католической церкви, Багдад, Ирак

Предстоятель Халдейской церкви патриарх Луис Рафаэль Сако нанес визит новоизбранному патриарху Ассирийской церкви Востока Мар Аве III, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Мар Ава III принял делегацию в Анкаве, христианском пригороде Эрбиля (столица Иракского Курдистана). Новый патриарх приехал из США и учился в католических академиях, включая Папский восточный институт. Ранее в обращении к нему Сако выразил полную готовность Халдейской церкви «сотрудничать с вами» в общем служении христианам и всем гражданам Ирака.

Председатель Конференции католического епископата Польши архиепископ Познани Станислав Гондецкий обвинил Ватикан в поддержании «ложного образа» Католической церкви в Польше, создаваемого «предвзятыми западными изданиями», рассказывает The Tablet (Лондон, Великобритания). «Я попытался исправить пропагандистскую картину, рисуемую либеральной прессой, будто бы мы каким-то образом связаны с лишь одной политической партией, — заявил Гондецкий. — Ответственные чины в Ватикане, похоже, не понимают, что Церковь в Польше руководствуется принципом, согласно которому мы не отождествляем себя с левыми, правыми или центром, но стремимся отстаивать Евангелие и привносить в мир свежий взгляд, на который не способны политики». Слова архиепископа прозвучали по итогам поездки делегации польских епископов в Рим в рамках визита ad limina. Как отметил Гондецкий, в Ватикане преобладал «критический взгляд на Церковь в Польше и особенно на польскую политику», основанный на «предвзятых сообщениях западных агентств», которые были подхвачены католической прессой Италии.

Ватикан укрепляет связи с армянами, старейшей в мире христианской нацией, констатирует CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Агентство назвало активизацией отношений между Святым престолом и Ереваном подписание сторонами 11 октября меморандума о взаимопонимании по культурному сотрудничеству. Это произошло во время визита президента Армении Армена Саркисяна в Ватикан, который встретился с папой Франциском и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. По мнению Саркисяна, отношения между Ереваном и Ватиканом «хорошие, но они могли бы быть лучше». Под «лучше» он имеет в виду перспективы обмена произведениями искусства между ватиканскими и армянскими музеями. Президент не стал разглашать подробности своего разговора с папой Римским, но подчеркнул, что Святой престол в целом и понтифик в частности обладают «мягкой силой», которую не следует недооценивать. Как отметил Саркисян, подписанный меморандум «позволит проводить совместные исследования по вопросам, представляющим исторический интерес».

President.am Президент Армении Армен Саркисяна в Ватикане

Большинство американских католических епископов хранят молчание о климатических изменениях, считает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Издание приводит данные исследования, в рамках которого анализировались 12 077 статей епископов, представляющих 171 из 178 католических епархий в США и опубликованных с июня 2014 года по июнь 2019 года. Только 93 (0,8%) публикации упоминают проблемы изменения климата, глобальное потепление или их эквивалент. Тексты принадлежат лишь 53 из 201 епископа, остальные 148 (74%) никогда не обращались к теме изменения климата. При этом многие епископы, затрагивавшие климатические темы, дистанцировались от церковного учения по этому вопросу. А те, кто сверялся с ним, оказались не в состоянии по существу донести посылы церковного учения об изменении климата. Молчание епископов по вопросам экологической политики особенно примечательно, поскольку они не игнорировали в своих выступлениях другие социальные вопросы, например аборты.

Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан выразил обеспокоенность политикой Святого престола по сближению с Пекином, передает America (Нью-Йорк, США). Он признал опытность и осведомленность ватиканских дипломатов, которые ведут долгую игру с китайскими коллегами, но задался вопросом: не будет ли наивно вести переговоры с Пекином, который, похоже, более чем когда-либо хочет искоренить свободу вероисповедания в Китае? «Моя интуиция подсказывает мне, что вы не можете вести переговоры с этими людьми, — подчеркнул Долан. — Это может быть чрезвычайно контрпродуктивно». Он вспомнил свой разговор с гонконгским кардиналом Джозефом Дзеном, который долгое время критиковал политику Ватикана по утверждению роли Церкви в Китае посредством взаимодействия с Пекином. В ответ на реплику бывшего посла США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэма Браунбэка о том, что «Бог поругаем не бывает и коммунизм потерпит неудачу», кардинал Нью-Йорка выразил обеспокоенность тем, что в конце концов к Церкви могут начать относиться с презрением китайские католики, которые предпочли бороться, а не сотрудничать с Коммунистической партией Китая.

Европейским политикам и Церкви следует более внимательно подходить к диалогу с Китаем. Как информирует Katholisch.de (Бонн, Германия), с этим призывом выступил председатель комиссии Конференции католического епископата Германии по вопросам справедливости и мира епископ Хильдесхайма Хайнер Вильмер. «Европейский союз не должен вести себя пассивно с Пекином», — отметил Вильмер. С Китаем важно выстраивать отношения «проактивно» на основе ценностей ЕС и универсальных прав человека, сказал епископ, и «Церковь может сыграть в этом важную связующую роль». Глава комиссии по справедливости и миру выразил озабоченность по поводу религиозной ситуации и соблюдения прав человека в КНР, а также китайской внешнеполитической деятельности.

19-й съезд КПК

Kath.net (Линц, Австрия) бьет тревогу: Германия планирует безумие — «зеленые» и СвДП хотят разрешить смену пола с 14 лет! Две партии, которые, похоже, войдут в новую правящую коалицию, идут на изменение гендерных подходов. Дети в возрасте от 14 лет должны иметь возможность выбирать пол самостоятельно, подав простую заявку в соответствующие учреждения, а их родители в этом вопросе, по мнению «зеленых» и СвДП, не должны иметь права голоса. Пока неясно, одобряет ли данный проект СДПГ.

Polonia Christiana (Краков, Польша) призвала польского премьер-министра Матеуша Моравецкого отказаться от денег Евросоюза. Издание смущают попытки Моравецкого любой ценой вытащить европейские гранты из Брюсселя. Хотя Польша может прожить и без них, лишь бы государство дало полякам возможность нормально жить и работать. И сделать это просто: нужно сократить несколько офисов, а затем отменить тысячи налоговых правил.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».