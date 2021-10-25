Известие о вероятном повышении цен на гречку и овсянку из-за роста стоимости сырья и упаковки взбудоражило социальные сети. Люди не верят в обозначенные причины очередного подорожания.

Pixabay Гречка

«Гречка для богатых», — иронизирует Татьяна.

«Уж определились бы, в одной статье читаешь: «у нас запасов <…> хватит на всех», цены расти не будут. Другую читаешь: ан нет, лафы не будет, башляй люд!» — поддерживает Сергей.

«У нас только зарплаты на месте стоят с 12-го года. Ну, правильно, должна же хоть в чем-то [быть] стабильность в стране», — смеётся Алексей Соловьев.

«Неужели гречка — это повседневный продукт? Как-то я не очень страдаю по гречке, раз в неделю — уже перебор. Раз в месяц — нормалёк. Вообще не понимаю ажиотажа. Вот картошка если серьёзно подорожает, это будет грустно», — рассуждает «301».

"Это мало! У нас капуста подорожала на 100%! Морковка — вообще 90 руб. Лук — на 100%. Картошка — на 100% в сравнении с прошлым годом», — информирует москвич.

ulleo Овощи

«А игра с упаковкой, видимо, больше не получается. Меньше уже нельзя», — замечает N.

«Меньше всегда можно, вот только чем меньше товара в упаковке, тем больше составляющей цены от упаковки в цене за товар. В принципе, можно продавать пустую упаковку с названием товара», — иронизирует Светлана.

«Голь на выдумки хитра. Придумают фасовку по 3 грамма, как щи из топора», — поддерживает Россиянин.

Напомним, ранее отмечалось, что причиной грядущего подорожания гречки стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где за год цены производителей выросли с 57 до более 80 рублей за килограмм продукта, а данный регион является основным поставщиком гречки в России. Но в Алтайском крае в такую версию не слишком верят.

«Причем здесь Алтайский край и подорожание круп в России? Если урожай в Алтае играет огромную роль для всей страны, то почему мы на самом отстающем месте по России?» — спрашивает Александр Удовыдченко.

«Как подходит осень, так постоянно у нас неурожай. Причем, не взирая ни на что, всегда неурожай. А может, фермеры поставлены нашими властями в такие условия, что просто невыгодно заниматься земледелием?» — вопрошает на сайте ИА «Амител» Гость.

«То недавно писали, что гречихи завались и, чтобы не допустить перепроизводства, остановили переработку гречихи в крупу. Теперь зарядили тему о неурожае. Кто заказывает эти мутные статейки?» — поддерживает другой участник обсуждения.

«Неурожай?! Тысячи тонн крупы вывозят за бугор, целыми поездами, не понаслышке знаю. Китай, Израиль, Турция и т. д., а в России ни фига не осталось, потому что неурожай», — поделился наблюдениям другой читатель.

«Но самое главное, неурожая нет ни на гречиху, ни на овёс. В прессу впихивается заведомо ложная информация, и все СМИ её тиражируют. Новый вид колонизации населения земли с помощью информационных технологий», — полагает N.

«Скоро будет, как в блокадном Ленинграде! Народу уже жрать нечего скоро будет! Постыдились бы в аграрном крае повышать такие цены, барыги бессовестные! Люди работают уже за еду, которую жрать невозможно!» — призывает Ксения V.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Что-то пошло не так. Покупатели изучают чек

«Все поля были засеяны, урожай отличный сняли. Просто не для нас, а выгоднее продать, вот и все», — поясняет Иван Овчинников.

«Урожай на Алтае хороший, монополисты, коммерсанты цены задирают, когда это прекратится?» — спрашивает Сергей Фурсов.

«В России не нужны причины для роста цен…» — иронизирует Наталья Илькив в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»).

"Урожай весь вывезли, остался неурожай», — поддерживает Фёдор Сергеевич. «Ждут к зиме повышения цен. Это более правдоподобно!» — информирует Лариса Горгубева.

Напомним, ранее о том, что цены на гречку, овсянку и хлопья в России с ноября могут вырасти на 10−20%, известил «Коммерсант» со ссылкой свои на источники.

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В пресс-службе Минсельхоза уже поспешили заявить, что гречиха в России производится в объёме, достаточном для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

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