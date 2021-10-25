Грузинские власти намерены убить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом, как сообщает портал «Новости Грузия», заявил адвокат политика, генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Гварамия отметил, что местом убийства политика может стать тюремная больница, куда бывшего грузинского лидера в ближайшее время переправят из Руставской тюрьмы. По словам адвоката экс-президента Грузии, грузинские власти намерены имитировать бунт заключенных, итогом которого станет смерть экс-президента.

Также защита Саакашвили потребовала, чтобы политика перевели в многопрофильную клинику, где тот будет в безопасности и сможет получить необходимую помощь, которую Саакашвили не могут оказать в тюремной больнице.

Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие скептически отнеслись к информации о подготовке убийства Саакашвили.

Minval.az Николоз Гварамия

«Последняя попытка привлечь внимание…» — отреагировала Алена.

«Совсем плох Мишаня», — добавил Вася.

«Та пошел он… [Ничего] не сделал в нашей стране. Пусть останется в Грузии, это его страна и его проблемы», — пишет Sergey.

«От создателей «Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину», — написал «Долго Рассказывать».

«И снова Миша-молочник привлекает внимание», — добавила Татьяна.

«А Зеля (Зеленский — М. Р.) пусть ходит и боится. Михо слили, как отработанный материал, несмотря на его «прошлые заслуги» перед Западом. Бывший президент-реформатор… Зеля чем лучше?» — задалась вопросом Анжелика И.

Канал Georgian Public Broadcaster Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии

«Поэтому власти Грузии просто обязаны… Сделать что? Отпустить Мишу и назначить его президентом?» — с сарказмом поинтересовался Дмитрий Н.

«В Одессе его называли «Мишка-подкидыш», — пишет Владимир И.

«Та кому он нужен… Будут сидеть там спокойно, попивая соки…» — отметила Ирина Л.

«Закрыли бы его в общую камеру. Ему заключенные выразили бы особую признательность за тот беспредел к осужденным, который он развязал при своём правлении», — отметил AVV one.

Канал Georgian Public Broadcaster Цитата из видео. Михаил Саакашвили арестован в Грузии

«Я бы назвал эту ситуацию «последняя гастроль». Видно же, что полуразложившийся политический труп пытается оживить себя, напомнить миру о своем существовании, но не замечает Миша, что вокруг него уже мухи летают, завонялся этот политический труп, сгнила напрочь его репутация вместе с съеденным галстуком. Так что беспокоиться больше не о чем — то, что мертво, умереть не может. И убил он себя как политик сам в Украине, когда опустил себя с должности президента Грузии на никчёмный пост шестерки Порошенко по Одесской области, это был крах и конец его карьеры как политика, ну, а физически, как человек, он будет жить долго, сто лет…» — написал Sergey S.

«И не надоело быть клоуном?» — не понимает Анжей Анж.

«Чего церемониться. Не хочет — пусть не ест. Какая ещё… больничка? Вор должен сидеть в тюрьме!» — подытожил Stas.

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