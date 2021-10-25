В США к большой радости почитателей этого вида спорта прошел очередной бейсбольный сезон, в связи с чем вполне уместно прибегнуть к метафорам, относящимся к этому любимому американцами времяпрепровождению. Даже в сферах, далеких от бейсбольного поля, всегда есть кто-то, кто ведет счет, и как и там, верным критерием провала является неспособность трижды отбить мяч. В том же, что касается работы администрации президента СШАДжо Байдена на внешнеполитической арене в этом «сезоне», ее при любой объективной оценке иначе как «серией промахов» назвать невозможно, пишут старший научный сотрудник Института ГувераРассел Берман и бывший директор по европейской энергетической безопасности в Совете национальной безопасностиРики Гилл в статье, вышедшей 24 октября в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Эта серия промахов Вашингтона включает в себя три: то, как он «капитулировал» перед российским газопроводом «Северный поток — 2», как он пошел на попятную, когда Кремль запротестовал по поводу размещения военных баз в Центральной Азии, а также как США, по сути, отдали важнейшие полезные ископаемые в Афганистане Коммунистической партии Китая. Команда, которую превозносили за ее высокие профессиональные качества, стала ярким примером некомпетентности.

Джо Байден избирался в президенты США как яростный противник России, пообещав жестко ответить на «проступки» Кремля. Тем не менее его администрация стала настоящим подарком для Москвы, а первым промахом — энергетическая политика Белого дома. Завершение и запуск газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), соединяющего Россию и Германию, является приоритетной геостратегической задачей Кремля. Администрация Дональда Трампа ввела жесткие санкции, которые фактически остановили его строительство.

Байден же отказался от этих санкций, к огорчению двухпартийной коалиции в Конгрессе. Президента России Владимира Путина с генеральным директором «Северного потока — 2» связывают давние дружеские отношения, которые восходят к временам его службы в КГБ, что свидетельствует о том значении, которое Москва придает этому проекту.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. 2019. Вена

Этот трубопровод пройдет в обход Украины и еще больше дестабилизирует ее, лишив Киев отчаянно необходимых доходов от транзита и сделав ЕС зависимым от российских энергоносителей. Россия получает десятки миллиардов долларов выручки в твердой валюте ежегодно от продажи энергии, благодаря чему она может финансировать большую часть своей «злонамеренной» деятельности во всем мире. Москва в прошлом уже использовала энергетические потоки в качестве оружия. Нельзя занимать жесткую позицию по отношению к России, как обещал кандидат Байден, и разрешать ей завершить свой крупнейший за столетие газовый проект.

Более того, многие аналитики подозревают, что нынешний дефицит газа в Европе объясняется тем, что Россия не хочет поставлять газ на спотовый рынок. Несколько странным выглядит то, что администрация Байдена призывает следовать принципам трансатлантизма, при этом позволяя ЕС по-прежнему оставаться заложницей российских «махинаций» на газовом рынке, особенно с приближением зимы.

Москва, вероятно, будет играть жестко, чтобы получить окончательные разрешения Европейского союза на работу СП-2. Кремль после «подарка» Байдена пошел на еще более решительные шаги, поскольку такой шаг Вашингтона был закономерен. «Отравление» критика Путина Алексея Навального, «насильственная посадка» коммерческого авиалайнера в Белоруссии, в ходе которого был арестован видный оппозиционер, а также сосредоточение войск на границе с Украиной были довольно прохладно встречены в американской столице.

Итак, чем же объясняется капитуляция Байдена в отношении СП-2? Возможно, он чувствовал, что должен сделать канцлеру Германии Ангеле Меркель безвозмездную уступку по СП-2, когда она уходила в отставку. Однако гамбит дал обратный эффект из-за результатов недавних выборов в Германии. Вскоре у крупнейшей экономики ЕС появится новое коалиционное правительство, в которое войдет Партия зеленых. Эта политическая сила выступит против российского трубопровода, который только что проложил президент США.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

Об этом стоит задуматься: «зеленые», к своей чести, искренне озабочены нарушениями прав человека со стороны России и поэтому активно выступают против СП-2, тогда как для команды Байдена права человека, по всей видимости, стали просто риторическим приемом. Такое чувство, что репутация российского лидера в области прав человека недостаточно плоха для сохранения санкций против трубопровода.

Решение по СП-2 выглядит еще более странным, если рассматривать его в контексте внутренней политики. В результате безоговорочного отказа от трубопровода Keystone XL и подавления американского нефтегазового сектора энергетическая независимость США ушла в прошлое, что идет на пользу Путину, а также наносит ущерб нашей национальной безопасности. С момента прихода Байдена к власти Россия более чем удвоила объемы своих поставок в США, и в настоящее время Соединенные Штаты являются крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов. Только в искаженном мире Вашингтона Белый дом, якобы желающий привлечь Москву к ответственности, может быть ее же крупнейшим источником для субсидий.

Можно спросить, был ли в драме СП-2 стратегический элемент: получили ли Соединенные Штаты что-то взамен этой жалкой капитуляции? Напротив, когда официальные лица США обратились к странам Центральной Азии по поводу возможностей базирования США для обеспечения себе возможности наносить удары по территории Афганистана «из-за горизонта», Россия дала понять, что не потерпит военных баз США в Узбекистане или Киргизии.

Москва даже осмелилась предложить размещение американских войск на российских базах в Средней Азии — идею, которую, по некоторой информации, чиновники Байдена приняли во внимание. Можно представить себе на секунду, что предыдущая администрация одобряла размещение американских войск на российских базах. Внешнеполитическую элиту США хватил бы удар.

Китайцы также нашли способы извлечь выгоду из некомпетентности Вашингтона. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на вывод войск из Афганистана. При анализе произошедшего необходимо, в частности, обратить внимание на оставшиеся в республике редкоземельные минералы, оцениваемый в сумму от $1 до $3 трлн. Эти полезные ископаемые имеют жизненно важное значение для энергетической трансформации, в том числе для производства электромобилей, и в течение нескольких дней после ухода США китайское правительство предлагало талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совместные горнодобывающие проекты.

Вывод войск США из Афганистана

Внешнеполитическое руководство Байдена безвозмездно передало эти ценные резервы Пекину. Как и Россия, из слабости Байдена в отношении СП-2 выгоду извлекает и Китай, поскольку немецкий порт Мукран на Балтийском море, где хранятся материалы для трубопроводов, занимает видное место на Полярном шелковом пути Пекина. Это, к сожалению, предсказуемо для администрации, продвигающей план инфраструктуры и инициативы по «зеленой» энергии, которые опираются на китайское производство солнечных панелей. В эту эпоху соперничества великих держав необходимо призвать администрацию Байдена к ответственности в связи с ее «промахами» в области трубопроводной политики, в вопросе баз и разработки минеральных ресурсов.