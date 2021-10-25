Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак рассказал в интервью на ВВС, что нужно сделать для перехода к экономике с высокими зарплатами и стоит ли работникам просить повышения.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Премьер-министр и вы очень часто говорите об экономике с высокими зарплатами. Стоит ли людям, которые сейчас смотрят эту программу, идти завтра к начальству и просить надбавку к зарплате?» — спросил журналист Андрю Марр.

«Лучший способ для перехода к экономике с высокими заработными платами — повышать квалификацию работников», — заявил канцлер.

«И как много времени для этого потребуется?» — уточнил Марр.

«Бизнесу тоже нужно инвестировать в продуктивность, чему мы способствуем, снижая налоги. Все эти вещи требуют времени и совершаются постепенно, но мы уже предприняли некоторые шаги. Например, национальный минимальный размер оплаты труда увеличился в прошлом году. И мы видим это и по статистике, реальная зарплата сейчас выше, чем была до кризиса. Так что процесс уже запущен, и для того, чтобы сделать его устойчивым и долгосрочным, нужно инвестировать в навыки», — ответил Сунак.

Некоторые пользователи уверены, что работникам стоит пойти к начальству и потребовать увеличения заработной платы. Часть из них считает это необходимым, потому что рынок труда просел после выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Welsh photographs Brexit

«Да, они должны. Нет лучшего времени, чем сейчас, для работников на низкооплачиваемых должностях, чтобы попросить об увеличении зарплаты или уйти, найти работу, где платят больше и условия лучше. Вся эта ситуация была создана сокращением рынка труда после Brexit. Так точно происходит в сфере образования, ухода и гостиничного бизнеса. Трое из моих друзей (один — ассистент преподавателя, один — старший медбрат, один — шеф) устроились работать в другие места в течение последних трех месяцев и получили значительную надбавку. Идите и требуйте увеличения зарплаты, вы все этого достойны», — посоветовал @Hewittrl.

Часть пользователей написала, что канцлер не учел, что даже при увеличении зарплаты — её не будет хватать на нормальную жизнь из-за инфляции.

«Если вы не потребуете увеличения, тогда на вас повлияет инфляция — и вы окажетесь в ситуации ещё хуже», — отметил @Hewittrl.

«О чём Риши, кажется, забыл, так это о том, что зарплаты повысились, но вместе с ними повысились налоги, арендная плата, счета за электроэнергию, цены на продукты, товары первой необходимости. Такие профессии, как у меня, я работаю в магазине, не будут оплачиваться больше за то, что я чему-нибудь научусь», — отметила @LadyGl1tch.

В комментариях отметили, что канцлер, как обычно, ответил не на тот вопрос. К тому же пользователи считают неправильным с его стороны говорить о том, что какие-то люди хуже, потому что они выполняют низкоквалифицированную работу, потому что такие профессии будут всегда и без них общество не будет функционировать.

«Вопрос был не в этом, Риши! Всегда будут люди, которые будут выполнять низкоквалифицированную работу, а не низкоквалифицированные люди. Потому что эту работу должен кто-то делать, если вы, конечно, не автоматизируете её. Пока бизнес не начнет распределять бюджет на заработную плату правильно, ситуация не изменится», — считает @westerby1.

«Это все выглядит тупо. Они очень удобно игнорируют все профессии, требующие ручного труда, и пытаются выдумать, что у всех будет высокая зарплата. Естественно, нужно платить больше там, где уровень оплаты труда меньше, а не только прибавлять там, где и без того исправно платят», — написал @Pottingpinks.

«Эта правительственная политика стала очень скучной. Если все «улучшат свои навыки», это значит, что все «низкоквалифицированные», низкооплачиваемые работы исчезнут?» — поинтересовался @ItsOnlyKevin.

Комментаторы напомнили, что у членов парламента за последний год зарплата выросла сильнее, чем у бюджетников, у которых прибавка к зарплате оказалась меньше, чем инфляция.

Фотография, иллюстрирующая классовое расслоение в довоенной Англии, 1937

«А вот у депутатов зарплатный рост стал намного больше, чем инфляционный», — отметил @brianmcguirk.

Некоторые пользователи не согласились, что навыки — это единственный критерий, по которому берут на работу, напомнив канцлеру про дефицит водителей грузовых автомобилей.

«Я был в списке на повышение в течение трех лет, меня так и не повысили. Ни у кого не было такого высокого разряда, как у меня», — рассказал @westerby1.

«Переквалификация не дает автоматической прибавки к зарплате. Вы просто эффективнее начинаете работать в другом секторе», — прокомментировал @caffeinatedbev1.

«Он говорит о развитии в людях навыков, но разве Сунак не знает, что этого недостаточно для получения работы? Следующим будет дефицит водителей автобусов», — предположил @MRL2017.