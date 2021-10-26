«Как бы Украина не доигралась». В Киеве грозятся направить ракеты на Москву
Украина начала разработку ракетной программы для того, чтобы направить ракеты в сторону Российской Федерации. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 24 октября заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».
По словам чиновника, руководство РФ «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой».
Также он пригрозил, что украинские ракеты оперативно-тактического уровня смогут долететь до столицы России. Арестович выразил уверенность в том, что такой шаг со стороны Киева будет адекватным ответом на действия Москвы.
Заявление украинского чиновника обсудили в украинском телеграм-канале VESTI, а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Многих возмутили слова Арестовича, комментирующие указали на то, что украинский чиновник вовсе не отдает себе отчета в последствиях. Иные также задались вопросом относительно существования у Украины «своих» ракет.
«Сказочный идиот», — отреагировал Val C.
«Напомните деятелю про котлы и их количество», — добавил Сергей.
«Давай уже, нацель…» — пишет Наталья.
«А потом: «А нас за шо?» — написала Elena.
«Жаль, дурок (психиатрических лечебниц. — О. П.) на всех не хватит. Интересно, а какие-такие украинские ракеты?» — не понимает No Name.
«Ну и шо потом будет? Последствия понимает? Или мозгов нету?» — задался вопросом Roman E.
«Мне кажется, что этого дятла там держат с одной целью, чтобы народ поржал с его перлов», — добавил Владимир.
«Где этих идиотов понабирали?» — не понимает Наталья.
«Украина точно от этого выиграет?» — не без сарказма спросил НТ.
«Эти черти провоцируют специально», — отреагировал Legion С.
«Молодец! Чтобы быстрее ответка пришла. Пускай едет на полигон и отдает приказы на обстрел. Пора ставить точку», — смеется один из комментирующих.
«Ядерный идиот», — отреагировали Igumenevil.
«Что и требовалось доказать… Как же всё предсказуемо. Будут переть до конца — население им неинтересно», — добавила Анжела.
«Ему сколько лет? Такое впечатление, что интеллект на уровне ребенка, который хвастается, что его папа сильней. Где таких… находят только?» — не понимает Lexus Fox.
«А у нас точно есть ракеты, что долетят до Москвы?» — поинтересовался Kotik.
«Раньше было грустно, что ЯО (ядерное оружие. — О. П.) убрали, теперь только рад, что у обезьян нету ядерной гранаты. Больное на всю голову!» — не выдержал Александр.
«Интересно, что он употребляет? Человек при своём уме такое навряд ли брякнет!» — отметила Надежда П.
«Эти способны разве что кизяками забрасывать…» — добавил Владимир Ш.
«Они работают над ракетной программой и закрывают работу ТЭЦ из-за отсутствия угля, не начав отопительный сезон…» — задумался Юрий Д.
«Как бы Украина не доигралась…» — пишет Ирина Д.
«Какая… ракетная программа? Вы… не можете тепло дать в дома», — подытожил Владимир А.
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