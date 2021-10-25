«За последнее время политика очень часто пахнет нефтью, а нефть — политикой». Этому выражению Феликса Дзержинского порядка 100 лет. Складывается впечатление, что за прошедшие годы ничего не изменилось: в нефтебизнесе всё чаще мелькают имена детей высокопоставленных чиновников. Вот и Дмитрий Трутнев, чьи данные совпадают с данными сына полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева, активно закрепляется на нефтяной трубе, пока, правда, только в Поволжье. Но с учётом, что сам вице-премьер имеет прямое отношение к Арктике, где для нефтедобытчиков весьма существенные льготы, может статься, что одним ПФО Трутнев-младший не ограничится. ИА REGNUM выяснило, что Дмитрий Юрьевич Трутнев около недели назад увеличил свою долю в нефтяной компании «РИД Ойл-Пермь», аффилированной с миллиардером из списка Forbes Андреем Кузяевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Ограничения, прописанные в законе о государственной службе, не затрагивают супругов и детей высокопоставленных чиновников, что порождает некий тренд: у министров, губернаторов и прочих высоких чинов или дети, или жены — крупные бизнесмены. И закон соблюдён, и интересы семьи защищены?

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО, курирующий среди прочего политику в области социально-экономического развития приоритетных территорий РФ, включая Арктику, Юрий Трутнев — не исключение. У бывшего губернатора Пермского края, экс-министра природных ресурсов РФ есть сын Дмитрий. И вот же какое совпадение: в 2021 году в Пермском крае некий Дмитрий Юрьевич Трутнев начал наращивать свой бизнес в нефтедобыче.

Нефтеактив Трутнева

ООО «Разведка инновация добыча Ойл-Пермь» (Рид Ойл — Пермь) работает с марта 2016 года в сфере добычи сырой нефти. Компания прописана в Перми. Уставный капитал — 416 тыс. рублей.

В 2021 году шла активная «перетряска» долей собственников, последний шаг в которой был сделан 19 октября. И если на начальном этапе у Дмитрия Трутнева было всего 5%, то с октября уже стало 38,86%.

Одновременно с этим уменьшилась доля ООО «РИД Ойл» (с 3,95% до 2,38%), ООО «Пермская финансово-производственная группа» (с 0,04% до 0,02%), кипрских фирм «ПФИГ Оверсиз Инвест холдинг ЛТД» (с 70,81% до 42,6%) и «Оверия трейдинг лимитед» — с 10,2% до 6,14%. Прежними остались доли Анатолия Катошина и Нины Лобановой — по 5%.

Тогда же произошло наращивание уставного капитала ООО почти вдвое.

(сс) randomix Добыча нефти

Таким образом, если на конец 2020 года бесспорным контролирующим лицом актива с долей 74,8% был миллиардер Андрей Кузяев (№135 в рейтинге Forbes-2021), то с осени 2021 года контроль постепенно переходит в руки Дмитрия Трутнева.

Примерно в одно время с изменением размера долей ООО «Рид Ойл — Пермь» оформило ещё одну лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых. Лицензия на участок Южно-Беляевский в Пермском крае выдана 28 сентября 2021 года со сроком — до 2041 года. Вместе с нею у фирмы четыре действующих лицензии.

ООО «Рид Ойл — Пермь» — владелец 50% доли в нефтедобывающей компании «Загорский», у которой ещё четыре лицензии.

Также, по данным из отчётности ООО «Рид Ойл — Пермь», на конец декабря 2021 года обществу принадлежало 100% уставного капитала АО «Пермоблнефть». Летом 2020 года последнее получило лицензию на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на участке Нижне-Самойловский. Таким образом, портфель активов, который идёт следом за долей в «Рид Ойл — Пермь», довольно весом.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лукойл

Примечательно: второй совладелец «Загорского» — ООО «Лукойл-Пермь» из дивизиона «Лукойла». Андрей Кузяев — бывший высокопоставленный сотрудник компании «Лукойл» Вагита Алекперова, Нина Лобанова унаследовала свою долю от Виктора Лобанова (один из основателей «Лукойл-Пермь»), а Катошин ранее в публикациях СМИ фигурировал как техдиректор, главный геолог компании «Лукойл-Пермь». Перчинки этому добавляет то, что, когда в 2004 году Юрий Трутнев стал министром природных ресурсов РФ, он пообещал проверить обстоятельства выдачи 18 лицензий «Лукойлу». Документы были оформлены его предшественником Виталием Артюховым. Это вызвало громкий скандал. А уже с 2018 года Дмитрий Трутнев, чьи данные полностью идентичны данным сына экс-министра, имеет общие активы с дивизионом «Лукойла». Удивительное рядом.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Юрий Трутнев

Финансовые показатели

Помимо доли в нефтекомпании у Дмитрия Трутнева в ЕГРЮЛ фигурировали 100% доли в двух фирмах из сферы управления недвижимостью (ООО «Проперти») и консультирования в бизнесе (ООО «Пермгражданстрой-Инвест»), а также статус ИП в сфере недвижимости. Выручка ООО «Проперти» за 2020 год составила 21,371 млн рублей (в 2019 — 7,1 млн рублей), чистый убыток — 2,4 млн рублей (793 тыс. рублей). Выручка «Пермгражданстрой-Инвест» за 2020 год была и того меньше — всего 69 тыс. рублей при чистом убытке 6,3 млн рублей.

Открытых данных по доходам ИП Трутнев за 2020 год нет, но, так как ИП относится к микропредприятиям, то и доходы не могут быть выше 120 млн рублей (по общей выручке без учёта НДС).

У Трутнева также есть 99% доли в ООО «Айсикел», которое в 2020 году получило 847 тыс. рублей чистого убытка. «Дочерние» активы ООО — «Русская соляная компания» и «Фактор плюс» за 2020 год принесли 384 тыс. рублей и 20 млн рублей чистой прибыли, соответственно.

Выручка ООО «Рид Ойл — Пермь» в 2020 году составила 1,169 млрд рублей при чистой прибыли 83,5 млн рублей. В этом ООО на конец 2020 года Трутневу принадлежало всего 5% (максимум он мог получить около 4,2 млн рублей). В октябре 2021 года его доля выросла до 38,86%. Сумма сделки по приобретению более 33% в нефтекомпании не сообщалась, но эксперты считают, что она была не менее 500−600 млн рублей. Продавцом выступили фирмы, аффилированные с миллиардером Андреем Кузяевым.

ArtseBie Нефть

Даже если суммировать доходы со всех известных активов Трутнева, то на покупку доли нефтеактива за 0,5 млрд рублей не хватает. О выдаче банковских кредитов для оформления сделки также не известно. Доля не числится в залоге.

Кто же проспонсировал дорогостоящий контракт? Или же президент «ЭР-Телеком Холдинг» Кузяев согласился подождать с платежом, ведь не чужие люди?

О прочих активах Дмитрия Трутнева ИА REGNUM сообщало в материале «Нефтяная игла» сына вице-премьера — при чём тут «Лукойл»?