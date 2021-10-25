Видео из московского метро, где некий гражданин решил устроить намаз прямо на виду у прохожих, спровоцировало жаркую дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою позицию по данному вопросу 24 октября в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульманин

«Ну, он же стоит себе в уголке, никого не трогает, пешеходам не мешает. Будьте снисходительны к таким моментам, не тот случай, чтобы ругать человека. Такие у них законы, такие порядки», — указывает Лидия Б.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что человек, молящийся прямо на станции метро, не совершает какого-то злого поступка, а значит, имеет полное право заниматься этим делом там, где он никому не мешает.

«Прекрасно, что парень молится и чувствует свою близость с Богом и собственной душой. Почему-то не возникает критики на безобразные ролики многих блогеров или на непонятные флэшмобы. Парень не просил себя снимать. Он просто молился. Это можно и нужно уважать. А вот снимающий явно не очень понимает, что такое личное пространство», — пишет Наталья Ш.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульманин

Другие, наоборот, категорически против подобного поведения, потому что религиозные таинства должны совершаться исключительно в специально отведённых для этого местах либо же вдали от глаз прохожих.

«Извините, но нельзя такое допускать, иначе через год в метро будут тысячи совершающих намаз. Молитва — это таинство, человек должен делать это в храмах, мечетях и специально отведённых местах. Россия — светское государство, и таким должно оставаться. Он должен сам понимать, что делать такое в публичном месте нельзя, а полиция должна культурно его попросить перестать и проводить оттуда. Если следовать его логике, то буддисты должны зажигать огонь на Красной площади, иудеи засовывать записки в кремлевскую стену, а те, кто верит в шаманизм, стучать бубнами в кабинете мэра, как и христиане ходить с куличами и пасхой по Эрмитажу, освящая святой водой картины. Такое недопустимо. Я не удивлюсь, если это пробная провокация, чтобы посмотреть реакцию, увидеть предел допустимого», — пишет Андрей В.

Часть людей считает, что такое поведение — откровенная демонстрация неуважения как к законам страны, в которую приехал подобный гражданин, так и в отношении культуры общества, проживающего в этом месте.

«У нас светское государство! Молитва христианская, буддийская, мусульманская — этим точно не в общественных местах надо заниматься, тем более в метро. Наши мусульмане российские этого делать точно в метро не будут в грязном углу. Да и муфтий Москвы дал на это свои советы. А приезжие из других стран, как видно, делают что хотят. Со своим уставом в чужой огород! А если все они будут молиться разом тысячами в транспорте, в метро, во что это превратится? Нужно рассчитывать время. Выйти из метро — 10 минут. Уважать себя, людей, любую веру надо. И вообще это на провокацию похоже. Один молится, другой охраняет», — отмечает Ирина П.

Jubair1985 Мусульмане

Ряд пользователей и вовсе заподозрила авторов данного видеоролика в попытке совершить провокацию для обострения ситуации внутри российского общества.

«Один охраняет, другой вошел в роль, третий снимает. Провокация. Они просто хотят посмотреть на нашу с вами реакцию», — подозревает Светлана К.

Нашлись и те, кто подозревают, что граждан, снимавших видео, интересовал лишь зрительский интерес.

«Если это не нарушает закон, то это его личное дело. Вопрос в том, зачем вся эта показуха. С целью очередного хайпа?» — задаётся вопросом Андрей Г.

Напомним, 23 октября в социальных сетях появилось видео из московского метро, где некий гражданин решил устроить намаз прямо на виду у прохожих.