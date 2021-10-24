Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что имела расхождения во взглядах с президентом России Владимиром Путиным с момента его выступления в бундестаге в 2001 году. Об этом она рассказала в интервью Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Мне всегда было ясно… что между нами имеются существенные различия. Для российского президента распад Советского Союза — это трагическое событие, мы, напротив, почувствовали радость окончания Холодной войны, радость немецкого и европейского единства», — ответила Меркель на вопрос, считала ли она, когда вступала в должность в 2005 году, возможным построить с российским лидером доверительные отношения.

При этом Меркель добавила, что на тот момент не могла себе представить, что Путин «аннексирует Крым и что на востоке Украины дойдет дело до такого военного противостояния, почти на рубеже Европейского союза».

Заявление Меркель обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многим было что ответить канцлеру ФРГ…

«Янык (Янукович — О. П.) тоже не ожидал, что Германия его так подло кинет», — напомнила Инна Д. о Соглашении об урегулировании политического кризиса на Украине, подписанном 21 февраля 2014 года, посредником которого выступил министр иностранных дел Германии. В итоге соглашение было нарушено, и тогдашний президент Украины Виктор Янукович вынужден был бежать из страны, опасаясь за свою безопасность.

«Я тоже представить себе не мог, что один «австрийский художник» станет руководить Германией и будет виновен в гибели десятков миллионов людей во всём мире. Конечно, это событие не такого масштаба, как «аннексия» Крыма, где во время «захвата» погибли ноль человек, но всё-таки Меркель тоже могла об этом упомянуть», — не без сарказма добавил Jurij O.

«Ясное дело… Когда аншлюс — это нормально, когда ГДР забрать — это можно, когда все страны в Еврорейх забрать — это понятно. А когда Крым домой — невозможно представить», — пишет Саша Стас.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

«А я не подозревал, что начиная с 2004 года Украина создаст внутри себя такие условия, при которых за 10 лет в стране не останется людей, которые не будут желать оказаться в другой стране, кто сам по себе, а кто вместе со своими городами и областями. Кто в Польше, кто в Венгрии, а кто и в России», — отметил Сергей Р.

«Молодец, Путин, всё правильно сделал!» — отреагировала Наталия Л.

«Я и представить не могла, что она такая подлая. Хотя…» — пишет Наталия К.

«Кое-кто тоже не мог себе представить, что над Рейхстагом будет реять красный флаг», — добавил Дэнис.

«Наши деды тоже представить не могли, что Германия пойдёт на нашу страну войной», — написала Olga Z.

«Крым вернулся домой…» — пишет Евгений Владимирович О.

«Представить она не могла. Прям как в фюрер в 45-м. Тоже представить не мог», — отметила Неола К.

«Я удивлён, что [Путин] другие земли русские ещё не вернул», — добавил Oleg S.

«Мы про Югославию тоже представить себе не могли. Но вас это тогда не волновало…» — пишет Sergej F.

«А то, что поддерживали гребанный майдан, ты представляла? Прежде чем что-то делать, смотри на последствия», — отметил Александр Николаевич.

«Я представить себе не мог, что весь «цивилизованный» мир ни разу за 8 лет не спросит про ход расследования майдана и второго мая [в Одессе]», — добавил Юрий Семёнович.

«А переворот в центре Европы она могла представить? От забавная баба», — отреагировала Елена К.

«А то, что Крым может сам уйти, могла представить?» — подытожил Евгений Васильевич.

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