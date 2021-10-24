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Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Тайная встреча по вопросу текущей ситуации в Турции

Как сообщает OdaTV со ссылкой на греческое издание правого толка Estia, на встрече с греческими политиками и представителями СМИ Чрезвычайные и Полномочные Послы Великобритании в Греции, Турции и на Кипре заявили: «Дни Эрдогана сочтены, всё идет к смене власти без кровопролития…». Согласно сведениям греческой газеты, в совещании с британскими послами приняли участие члены греческого правительства, представители основной оппозиционной партии «Сириза», редакторы газет, обозреватели и аналитики, в рамках него обсуждалась текущая ситуация в Турции и некровопролитный уход Реджепа Тайипа Эрдогана с поста президента. Estia пишет, что «обмен мнениями относительно текущей ситуации в соседней Турции трех ключевых фигур Великобритании — Чрезвычайных и Полномочных Послов в Афинах, Никосии и Анкаре — не является обычной практикой, тем более при таком широком участии», и называет встречу, организованную Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Греции Мэтью Лоджем, «экстраординарной».

ЕС планирует ввести санкции против Турции

Согласно сообщению Dünya Ekonomi, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и глава Европейской службы внешних связей (EEAS) Жозеп Боррелль заявил, что после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге EEAS было дано поручение подготовить заключение, которое станет первым шагом на пути возможного введения санкций против Турции. Как пишет греческое издание Kathimerini, отвечая на вопросы журналистов, Боррелль заявил, что преследование Анкарой европейских морских судов абсолютно неприемлемо. Он также напомнил о договоренности министров иностранных дел ЕС провести анализ и подготовить конкретные предложения по дальнейшим действиям, которые будут представлены на рассмотрение Совета Европы в случае повторения подобной ситуации. Кроме того, ЕС раскритиковал Турцию в связи с открытием кипрского квартала Вароша и воспрепятствованием деятельности научно-исследовательского судна Nautical Geo.

США вновь опровергли слова Эрдогана

Как передает Bold Medya со ссылкой на Reuters, на пресс-конференции перед визитом в Анголу Эрдоган заявил, что США предложили поставить Турции истребители F-16 в обмен на денежные средства, ранее инвестированные в программу F-35. Однако Госдепартамент опроверг данное заявление и объявил, что Вашингтон не делал Анкаре никаких финансовых предложений. «Речь идет об истребителях F-35, а точнее об 1 миллиарде 400 миллионах долларов, которые мы за них заплатили. США сделали такое предложение в обмен на эти инвестиции», — сказал Эрдоган. Напомним, что американцы исключили Турцию из программы по производству истребителей F-35 из-за приобретения последней российских систем С-400. Отвечая на вопросы журналиста Reuters на брифинге, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что, согласно принятой политике, его ведомство не подтверждает и не комментирует продажи или денежные переводы в оборонной сфере до официального уведомления об этом Конгресса США. «Я могу с уверенностью заявить, что Соединенные Штаты не делали Турции никаких финансовых предложений относительно F-16», — сказал Прайс. При этом он подчеркнул важность Анкары как союзника по НАТО.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Флаги США и Турции

Турция совершает «преступление против человечества»

Как пишет Shaber, опубликовано окончательное решение Трибунала по Турции по фактам нарушения прав человека, пыток и похищения людей. Было заявлено, что в Турции практикуются систематические пытки, в частности против представителей движения Гюлена и курдов. Трибуналом представлены доводы и доказательства сокрытия правительством фактов пыток и похищения людей. Отмечается, что в ходе тщательного изучения документов и показаний свидетелей стало очевидным, что в похищении людей замешано правительство. «Согласно имеющимся на руках данным, у нас есть все разумные основания полагать, что акты насильственного исчезновения людей в стране были совершены агентами турецкой разведки, лицами, работающими с турецким правительством или на него», — говорится в решении. Также отмечается, что действия политиков усиливают безнаказанность, уничтожают свободу СМИ и независимость судебной власти. Совершая систематические пытки и похищения людей, Анкара совершает «преступление против человечества».

Скандал с лжепрезидентом в Анкаре

Как передает Sözcü, на мероприятии, организованном муниципалитетом Гёльбаши по случаю 98-й годовщины основания Анкары, произошел скандал с лжепрезидентом. Приглашенный на сцену Абдували Буграхан Осман представился президентом Восточного Туркестана, выступил с речью и сфотографировался с мэром Гёльбаши Рамазаном Шимшеком. Позже, когда стало известно, что Осман не является президентом Восточного Туркестана, вся информация о нём в прессе, на сайте и YouTube-канале муниципалитета была в срочном порядке удалена.

Признаки краха турецкой экономики

Согласно сообщению Dünya Ekonomi, состоялась презентация проекта «Строительство будущего», приуроченного к 50-летию Ассоциации промышленников и бизнесменов (TÜSİAD), в рамках которого представлен алгоритм действий построения будущего Турции. В своей вступительной речи, указывая на геополитические, климатические, социально-культурные и экономические риски и угрозы, с которыми столкнулся весь мир в целом и Турция в частности, председатель Высшего консультативного совета TÜSİAD, объединившей 500 самых влиятельных компаний Турции, Тунджай Озильхан заявил: «Угроза надвигается с четырех сторон. Естественно, все страны время от времени сталкиваются с экономическими, экологическими, технологическими, институциональными проблемами и эпидемиями. Задача политической власти в том и заключается, чтобы решать эти проблемы. Неготовность к изменениям и неспособность грамотно ими управлять может привести к разрушению. Смотря вперед и представляя будущее Турции, я вижу, что мировые геополитические риски, социально-культурная напряженность, последствия глобального изменения климата и нестабильный экономический рост обрушиваются на нас как четыре всадника Апокалипсиса».

Gov.tr Центральный банк Турции

Новые «налоговые тиски» между Турцией и Германией

Как пишет журналист Deutsche Welle Эльмас Топчу, в рамках «Многостороннего соглашения компетентных органов по автоматическому обмену налоговой информацией о финансовых счетах» Турция в этом году впервые начала обмениваться налоговой информацией со странами, в которых проживает большое количество населения турецкого происхождения. Среди них Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Австрия. Турецкие власти передадут в уполномоченные органы этих государств сведения за 2019 и 2020 годы о доходах их граждан, имеющих вклады, инвестиционные счета или страховые полисы в Турции. Несмотря на то, что Анкара взяла на себя обязательства по обмену налоговой информацией еще в 2018 году, она до сих пор не приступала к выполнению условий соглашения. Страны-участницы критиковали и обвиняли Турцию в том, что она отказывается предоставлять налоговые сведения о гражданах турецкого происхождения, дабы скрыть доходы и активы.

Резкая критика ЕС в адрес Анкары

Как передает Ahval News, Еврокомиссия обнародовала отчет о стратегии расширения ЕС за 2021 год и доклады по странам-кандидатам на вступление и потенциальным кандидатам, включая Турцию. В отчете, содержащем резкую критику в адрес Анкары, говорится, что «существуют серьезные недостатки в функционировании демократических институтов Турции» и что «демократический регресс и структурные недостатки президентской системы имели место быть на момент подготовки доклада». В отчете подчеркивается необходимость выполнения рекомендаций органов Совета Европы и ЕС. Указывается, что Великому национальному собранию Турции по-прежнему не хватает необходимых инструментов для обеспечения подотчетности правительства. Также отмечено, что за время подготовки отчета президент Турции дважды поменял руководство Центробанка, и что, несмотря на отмену чрезвычайного положения в июле 2018 года, всё еще продолжают действовать некоторые ограничительные элементы, предусматривающие наделение государственных чиновников чрезвычайными полномочиями.

Ванмур Жан-Батист — Великий визирь пересекает Ат Мейдан (площадь Лошадей), покинув Голубую мечеть, 1737

Операция турецкой разведки против шпионов «Моссада»

Согласно сообщению турецкой редакции CNN, турецкая разведка провела масштабную операцию по ликвидации шпионской сети секретной израильской спецслужбы «Моссад». В результате операции при участии 200 сотрудников национальной разведывательной организации задержаны 15 агентов «Моссада», которые через иностранных граждан и граждан Турции собирали информацию о цели приезда иностранных студентов и о турецкой оборонной промышленности. В течение года велась слежка за пятью шпионскими ячейками по три человека в каждой. Информация передавалась в службу безопасности. На прошлой неделе антитеррористическая полиция задержала шпионов в четырех провинциях. Согласно полученной информации, все задержанные агенты «Моссада», являющиеся гражданами арабского происхождения, подробно допрошены о деятельности, которую они осуществляли против Турции. Ожидается, что после того, как экспертные группы национальной разведывательной организации завершат допрос, будет проведено тщательное расследование и подготовлено всеобъемлющее обвинительное заключение.

Африканский тур Эрдогана

Эрдоган с официальным визитом посетил африканские страны Анголу, Того и Нигерию. На обратном пути на борту самолета он сделал следующее заявление: «В ходе встреч с президентами Анголы, Того, Буркина-Фасо, Либерии и Нигерии были подробно обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы. Проведена встреча с Национальным собранием Анголы. На бизнес-форуме Турция — Ангола, организованном по случаю нашего визита, был обсужден вопрос взаимных инвестиций и деловые возможности. Мы с президентом Анголы Жуаном Лоуренсу еще раз подтвердили намерения развивать двусторонние отношения в сфере образования, безопасности, экономики и культуры. В ходе визита в Того, который, кстати говоря, был первым, нам удалось развить импульс, полученный в результате недавних взаимных визитов на уровне министров. Мы с президентом Того Фором Эссозимна Гнассингбе обсудили ряд важных вопросов, в частности борьбу с терроризмом и региональные проблемы, и подтвердили наше стремление к дальнейшему сотрудничеству в политической и военной сферах. В Ломе мы также встретились с президентом Буркина-Фасо Роком Марком Кристианом Каборе и президентом Либерии Джорджем Веа. Состоялся совместный рабочий обед четырех лидеров. В заявлении, опубликованном по итогам встреч лидеров, наряду с многими другими вопросами мы также выразили решимость укреплять сотрудничество в сфере безопасности. В ходе встречи с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари были рассмотрены все аспекты двусторонних отношений и подписаны соглашения, направленные на укрепление сотрудничества».

В Стамбуле прошел медиафорум Тюркского совета

Как передает HaberTürk, в Стамбуле 22−24 октября 2021 года в отеле Istanbul Marriott Hotel прошел медиафорум Тюркского совета «Фундаментальное прошлое, сильное будущее», организованный управлением коммуникаций администрации президента Турецкой Республики. Эрдоган направил видеообращение, в котором основной акцент был вновь сделан на социальные сети: «Социальные сети, которые не подергаются никакому контролю, стали представлять собой угрозу как для демократии и социального мира, так и для национальной безопасности государств». В форуме приняли участие 350 приглашенных гостей, в том числе видные представители СМИ, ученые, высокопоставленные должностные лица государственных учреждений и организаций, представители социальных сетей и студенты университетов стран-членов Тюркского совета — Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, и стран-наблюдателей — Венгрии, Туркмении и Турецкой Республики Северного Кипра.

Turkic Council Флаг Тюркского совета

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

После решения центробанка Турции по процентной ставке финансовый рынок перевернулся с ног на голову. Стоимость доллара, побившего свой исторический рекорд, составила 9,65 турецкой лиры.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Турцию в «серый список» на основании того, что ей не удалось предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Высказываются предупреждения, что данное решение может послужить причиной увеличения оттока денег из страны.

Стамбульский офис сертификационной лаборатории HRD Antwerp (крупнейшей лаборатории бриллиантов в мире) обвинили в выдаче камням низкого качества сертификатов высокого уровня качества.

Член научно-консультативного совета по коронавирусу профессор Сема Туран сообщила, что число случаев заражения коронавирусом превысило 30 тысяч, более 40% заболевших — люди в возрасте до 23 лет. «Молодые люди начали посещать занятия в университете, а трудности в соблюдении мер безопасности приводят к их заражению», — сказала Туран.

Бюджет Управления по делам религий, превышающий бюджет многих министерств, на 2022 год составил 16 миллиардов 98 миллионов 580 тысяч турецких лир. Запрошено увеличение статей расходов на содержание персонала — на 24% и расходов на закупку услуг — на 27%. В 2021 году на Управление было выделено 12 миллиардов 977 миллионов.

На Франкфуртской книжной ярмарке, которая считается крупнейшим в мире книжным рынком в издательской индустрии, Международная ассоциация журналистов открыла стенд, демонстрирующий притеснения и давление, оказываемые на писателей и журналистов в Турции. Заголовок стенда гласит: «События в этих книгах, рассказывающие о прошлом, происходят в Турции прямо сейчас». Кроме того, в рамках ярмарки общественности будет представлен отчет Ассоциации о запрещенных и уничтоженных в Турции книгах под названием «Виновные книги».

В пяти провинциях, в том числе в провинции Измир, начата операция по задержанию домохозяек, обвиняемых в причастности к движению «Хизмет». Ордера на арест 39 женщин оказали помощь другим заключенным. Согласно отчету о нарушениях прав женщин в Турции, опубликованному заместителем председателя Комиссии по расследованию нарушений прав человека, депутатом стамбульского отделения Республиканской народной партии Сезгином Танрыкулу, в заключении находятся 17 000 женщин и 3 000 детей, 800 из которых — в возрасте до трех лет.