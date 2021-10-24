Газпром готов прекратить поставки газа в Молдавию. Сеть: «Давно пора»
Известие о том, что Газпром остановит поставки газа в Молдавию, если страна полностью не оплатит долг и не будет подписан новый контракт с 1 декабря, активно обсуждают в социальных сетах. Люди поддерживают заявление официального представителя компании Сергея Куприянова.
«Интересно, почему они не платили за газ? Они же давно типа в Европе», — спрашивает Виктор.
«Привыкли, что долги прощают. Пусть платят», — считает Наталья.
«Есть замечательный сжиженный газ из США», — иронизирует Алексей.
«Правильно, пусть долги отдадут, а потом покупают по рыночной цене», — соглашается Игорь.
«Эти жёсткие меры надо было вводить ещё вчера, и тогда бы и Прибалтика, и Молдавия, и Украина, сегодня были бы большие друзья РФ», — отмечает S.
«За русофобию Надо платить», — замечает Айрис.
«Цена им не нравится! А нам не нравится, что вы привыкли жить на халяву! Платите и качайте как все!» — призывает Марина Бондарева.
«Сколько дармоедов присосалось к трубе. И все хают и хают руку дающую», — соглашается Светлана.
«Молдова ещё не выплатила деньги за прошлые поставки, но хочет заключать новый контракт. Как же уже утомили все эти маленькие попрошайки, стремящиеся в ЕС», — иронизирует Т.
«Давно пора перестать в долг поставлять! Пусть кредит на газ у США или ЕС берут на покупку. Нет денег — нет газа». — поддерживает Пётр М.
«СССР нет уже более 30 лет, но фантомные боли остались. Молдавия типа независима, а газ подайте ей задаром, как при Союзе. По-моему кто-то слишком нагл или глуп или то и другое вместе», — замечает Марина Городилова.
«Цыгане хотят газ за так. Ничего нового», — заметил Сергей Макеев.
«Румыния и запад вам могут! Привыкли русофобствовать и доить нас. Хватит», — отмечает Вероника.
«Россия хочет, чтобы Молдавия заплатила за газ, поставляемый в Приднестровье, которое она не контролирует и не получает денег за этот газ. Если уж говорить, так до конца, о каком долге идёт речь», — считает Владимир.
Знакомый из Молдавии сообщает, что куб газа для потребителя стоит 14 лей (58 рублей)», — информирует Павел Владимирович.
«А где Румыния со своим газом? Молдавия и её президентша кричали же: прощевай немытая Россия, когда торжественно открывали новый газопровод Румыния — Молдавия? Это же был один из основных поводов по-хамски говорить и вести себя в отношении России!» — напоминает Владимир Каско.
«Давно пора ставить на место охреневших соседей. Ничего личного, просто бизнес», — считает Влад.
«Никаких послаблений по цене газа Молдове Россия не должна делать! Молдова стала на путь противодействия России! А в честь чего такие преференции? Молдова активно приняла участие в антироссийской работе «Крымская платформа»; Молдова лишила русский язык статуса языка межнационального общения; в организации ООН Молдова выступает с антироссийскими заявлениями; в Молдове запретили русские школы, русский язык, сама президент Санду является гражданкой Румынии, с целью в период своего президентства ввести Молдову в состав Румынии, присоединить Приднестровье, выдворить российских миротворцев! Много министров правительства Молдовы имеют румынское гражданство, уже и деревни некоторые стали «румынскими»!
Нельзя простить и за блокирование Приднестровья и много еще чего антироссийского в политике и делах Молдовы! И теперь Молдова желает получать российский газ по льготной цене?» — задается вопросом Юрий Мишанин.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Газпроме отмечают, что ситуация с поставками газа в Молдавию осложнилась по вине властей республики и что страна сама провоцирует кризис. Долг в $709 млн по газу, который накопился за последние три года с учётом просрочки платежей, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала «исторической задолженностью», которую Молдавия не признаёт.
«Газпром» готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга. В противном случае с 1 декабря топливо поставляться не будет.
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