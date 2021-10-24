Известие о том, что Газпром остановит поставки газа в Молдавию, если страна полностью не оплатит долг и не будет подписан новый контракт с 1 декабря, активно обсуждают в социальных сетах. Люди поддерживают заявление официального представителя компании Сергея Куприянова.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Интересно, почему они не платили за газ? Они же давно типа в Европе», — спрашивает Виктор.

«Привыкли, что долги прощают. Пусть платят», — считает Наталья.

«Есть замечательный сжиженный газ из США», — иронизирует Алексей.

«Правильно, пусть долги отдадут, а потом покупают по рыночной цене», — соглашается Игорь.

«Эти жёсткие меры надо было вводить ещё вчера, и тогда бы и Прибалтика, и Молдавия, и Украина, сегодня были бы большие друзья РФ», — отмечает S.

«За русофобию Надо платить», — замечает Айрис.

«Цена им не нравится! А нам не нравится, что вы привыкли жить на халяву! Платите и качайте как все!» — призывает Марина Бондарева.

«Сколько дармоедов присосалось к трубе. И все хают и хают руку дающую», — соглашается Светлана.

«Молдова ещё не выплатила деньги за прошлые поставки, но хочет заключать новый контракт. Как же уже утомили все эти маленькие попрошайки, стремящиеся в ЕС», — иронизирует Т.

«Давно пора перестать в долг поставлять! Пусть кредит на газ у США или ЕС берут на покупку. Нет денег — нет газа». — поддерживает Пётр М.

«СССР нет уже более 30 лет, но фантомные боли остались. Молдавия типа независима, а газ подайте ей задаром, как при Союзе. По-моему кто-то слишком нагл или глуп или то и другое вместе», — замечает Марина Городилова.

«Цыгане хотят газ за так. Ничего нового», — заметил Сергей Макеев.

«Румыния и запад вам могут! Привыкли русофобствовать и доить нас. Хватит», — отмечает Вероника.

Presedinte.md Президент Молдавии Майя Санду

«Россия хочет, чтобы Молдавия заплатила за газ, поставляемый в Приднестровье, которое она не контролирует и не получает денег за этот газ. Если уж говорить, так до конца, о каком долге идёт речь», — считает Владимир.

Знакомый из Молдавии сообщает, что куб газа для потребителя стоит 14 лей (58 рублей)», — информирует Павел Владимирович.

«А где Румыния со своим газом? Молдавия и её президентша кричали же: прощевай немытая Россия, когда торжественно открывали новый газопровод Румыния — Молдавия? Это же был один из основных поводов по-хамски говорить и вести себя в отношении России!» — напоминает Владимир Каско.

«Давно пора ставить на место охреневших соседей. Ничего личного, просто бизнес», — считает Влад.

«Никаких послаблений по цене газа Молдове Россия не должна делать! Молдова стала на путь противодействия России! А в честь чего такие преференции? Молдова активно приняла участие в антироссийской работе «Крымская платформа»; Молдова лишила русский язык статуса языка межнационального общения; в организации ООН Молдова выступает с антироссийскими заявлениями; в Молдове запретили русские школы, русский язык, сама президент Санду является гражданкой Румынии, с целью в период своего президентства ввести Молдову в состав Румынии, присоединить Приднестровье, выдворить российских миротворцев! Много министров правительства Молдовы имеют румынское гражданство, уже и деревни некоторые стали «румынскими»!

Нельзя простить и за блокирование Приднестровья и много еще чего антироссийского в политике и делах Молдовы! И теперь Молдова желает получать российский газ по льготной цене?» — задается вопросом Юрий Мишанин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Газпроме отмечают, что ситуация с поставками газа в Молдавию осложнилась по вине властей республики и что страна сама провоцирует кризис. Долг в $709 млн по газу, который накопился за последние три года с учётом просрочки платежей, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала «исторической задолженностью», которую Молдавия не признаёт.

«Газпром» готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга. В противном случае с 1 декабря топливо поставляться не будет.

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