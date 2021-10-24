По-своему радостно даже наблюдать за истерикой «Ельцин-центра» и коллективного Миши Козырева. За истерикой всех тех, кто прямо сейчас упражняется в злословии, не стесняясь сбиваться на личные оскорбления, часто беспочвенные, в адрес культового рокера Вадима Самойлова. С чего же такая агрессия? Такое саморазоблачение?

Хонтхорст Герард ван — Веселый музыкант, 1623

А фокус в том, что Вадим Самойлов, выступая в «Ельцин-центре», имел смелость высказать — и яростно, громко, как умеет — свои мысли о данном месте и о либеральном истеблишменте в принципе. В частности, Вадим обвинил их в ведении контрпропаганды и обслуживании чужих интересов. А кто-то поспорит, да?

Поступок Самойлова замечателен многими вещами, независимо от того, согласны вы или нет с его точкой зрения. Это, на самом деле, совершенно неважно. Как, собственно, и форма, избранная Самойловым для высказывания. Лично для меня, к слову, она, наоборот, весьма и весьма органична. Более того, форма для меня в данном случае превалирует над содержанием (оно скудное и простенькое, если не сказать грубее). Вадим дал текст так, как и должен давать истинный рокер.

Особую ценность его поступку придаёт то, что сделано это было в стенах «Ельцин-центра». Ведь кто-то бы после обязательно ткнул в Самойлова: мол, ты же у нас определённых взглядов, а выступаешь в таких местах — как так? Но Вадим показал, что играет для поклонников прежде всего, а вот к господам и дамам, представляющим соответствующие тенденции и влияния, лояльным быть не собирается.

Главное — нужно иметь большую смелость высказать то, что высказал Самойлов. Тем, кто, публично декларируя широту взглядов, на самом деле мыслит весьма узконаправленно и тенденциозно. В наше время именно такое заявление есть рок-н-ролл, даже панк, если угодно.

Да, да, парадокс в том, что легко и просто, на самом деле, хаять власть, государство, очень часто переключаясь и на страну, и на весь народ. Карьеру на этом делали и делают десятки, а может, и сотни личностей. Все они как один говорят плюс-минус похожие вещи, которые описываются известным «за всё хорошее против плохого». Что не мешает, к слову, тем же рокерам выступать в поддержку политических сил. Как там год 1996-й и участие в песнопениях в пользу Ельцина? Как там сейчас с реверансами в сторону Навального?

Владислав Фальшивомонетчик Ельцин центр

А вот говорить за народ — куда сложнее. И мужество сегодня, на самом деле, — не красоваться в автозаке ради хайпа, а поехать и выступить под обстрелами в Донбассе. Помните 90-е? Так вот, как ни относись к тому Шевчуку, но именно он отправился в Чечню и спел перед нашими солдатами. Вся эта рок-тусовочка — ну или почти вся — превратилась в обслугу транснационального истеблишмента, без нарративов которого она любое слово брякнуть боится.

И, кстати, западные артисты отнюдь не стесняются открыто выражать симпатии тамошней власти. Кто у нас там поёт славицы на инаугурации Джо Байдена? Рокер Дэйв Грол (эх, не просто так Курт Кобейн хотел выгнать его из Nirvana — не успел). А как вам все эти рок-вечера в «Кеннеди-центре»? Сильно, знаете ли, напоминают масонские чаепития в кругу для своих, куда попадают по особым приглашениям. Вы представляете, чтобы туда пригласили, к примеру, персонажей вроде Уотти Бьюкена из Exploited? А вот личности вроде Мика Джаггера и Пола Маккартни, наоборот, давно уже стали частью политического бомонда. Стали частью того, против чего когда-то боролись. Кстати, и Леннона, и Маккартни прекрасно использовали для того, чтобы оправдать поражение США во Вьетнаме.

Истинные рок-н-рольщики сегодня — это Джелло Биафра, Джонни Роттен, Роджер Уотерс. И я не о музыке, нет — я исключительно о духе протеста, без которого рок-н-ролл невозможен. Слишком сыт и слишком скучен, слишком однозначен и слишком бессмысленен такой рок-н-ролл.

Плюс есть важный момент. Можно, несмотря на агрессивную музыку и дикий образ, быть вполне консервативным парнем. Напомню, что Джонни Рамон во время церемонии введения Ramones в Зал славы рок-н-ролла произнёс речь в поддержку республиканцев и вообще считался государственником. Однако унылая рок-тусовочка вовсе не поддерживает страну и народ — нет, она обслуживает политический и транснациональный истеблишмент. При этом тусовка эта удивительно избирательна (впрочем, что тут удивительного?): на одни и те же вещи, в зависимости от выгоды, она смотрит по-разному. Так она напитывает истеблишмент, делящий людей на правильных и неправильных. Так она служит неправде.

И нужно иметь смелость, чтобы переть против неё, переть против течения в принципе. Собственно, для того и придумали рок-н-ролл. Самойлов об этом напомнил.