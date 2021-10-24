Заявление главы комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что Молдавия, переживающая энергетический кризис, обратилась за помощью в Киев с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 24 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

«Ну Молдавия так усиленно русофобствовала на Крымской платформе, что, конечно же, Украине надо их газком украденным поддержать, по-братски», — считает Наташа Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что Молдавия оказалась попросту никому не нужной в ситуации нехватки голубого топлива и теперь ей приходится просить о помощи даже Украину.

«Забавно, что Кишинёв таки обратился за помощью к Украине. Жалкое зрелище. Газовозы из Катара, Америки и Норвегии почему-то не спешат на помощь Молдавии. Видимо, ничего личного», — отмечает Александр З.

Некоторые комментаторы отмечают, что к такому печальному итогу Кишинёв привела новая русофобская власть. До появления новых антироссийских выпадов со стороны Молдавии никаких проблем с газом у республики не было.

«А ведь Молдавия могла пережить зиму без каких-либо проблем, если бы просто не устраивала русофобские выпады. До прихода Санду во власть между Москвой и Кишинёвом всё было отлично, хоть и любви особой взаимной не наблюдалось», — напоминает Анастасия З.

Часть людей считает, что Молдавия пыталась выиграть тем, что продавала на Запад свою русофобию, но теперь ситуация на этом рынке изменилась и Кишинёв оказался с носом.

«Вся эта возня идёт вокруг российского газа, и всем понятно: чем больше делаете глупых шагов и заявлений, тем дальше усугубляете своё положение. Не проще повернуться лицом к проблеме? Вы просто не можете без нашего газа. Может, это стоит признать и просто перестать заниматься тем, что на рынке утратило ценность в данный момент — русофобией?» — задаётся вопросом Александр З.

Цитата из мф Маугли. реж Роман Давыдов. 1973. СССР «Каждый сам за себя»

Ряд пользователей указывает на то, что Молдавия, если у неё не осталось денег для выплаты долга перед Газпромом, может пойти по пути Украины и начать расплачиваться своей территорией, либо же отказаться от претензий на Приднестровье.

«Вопрос, на самом деле, легко решается: либо Молдавия выплачивает все свои задолженности перед Москвой и продолжает свою русофобскую политику, либо отказывается от притязаний на Приднестровье. Россия только тогда простит долг за газ $700 млн», — поделился своим мнением Vitaly P.

Нашлись и те, кто убеждены, что Киев, если бы и хотел, всё равно не смог бы помочь Кишинёву, потому что грядущая страна заставляет задумываться в первую очередь о себе.

«Украинцы могли бы начать отбирать газ из транзитной трубы и передавать его молдаванам, но, увы, газа теперь в этой трубе с гулькин нос. Им самим сейчас позарез нужен газ, на кону уже зима. Теперь каждый сам за себя», — пишет Влад Р.

Напомним, 23 октября глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус написал в Facebook о том, что Молдавия, переживающая энергетический кризис, обратилась за помощью к Киеву с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа.