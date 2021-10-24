Заявление официального представителя Газпрома Сергея Куприянова о том, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов и компания готова остановить поставки газа в страну, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 24 октября в социальной сети Facebook.

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«Ну, а что вы хотели? Русофобия должна оплачиваться по очень и очень дорогой цене. А вот любовь к России способна растопить сердце даже самого скупого российского капиталиста», — отмечает Александр З.

Многие пользователи оказались рады услышать, что наконец-то Газпром собирается перекрыть доступ к газу тем партнёрам, которые недобросовестно исполняют свои обязательства.

«Халяву для российских ненавистников надо было давно закрыть! Только рыночные отношения! Только бизнес, и ничего личного. Пора скидывать их со своей шеи», — считает Таня Ц.

Некоторые комментаторы отмечают, что много раз российская сторона прощала долги крайне негативно настроенных к России стран. Граждане убеждены, что такой тенденции должен был рано или поздно наступить конец.

«Лишь бы это не осталось пустым заявлением. Не хотят платить — значит, расстаются с российским газом. Иначе пусть ведут себя хорошо и не продолжают свою русофобскую политику. Убеждён, что Санду не пойдёт навстречу Москве и назло маме свои уши отморозит», — пишет Виктор Г.

Часть людей считает, что российский народ уже заждался, когда злопыхатели нашей страны всё-таки получат всё то, что они заслуживают.

«Российский народ так долго мечтал о том, что наши власти наконец-то возьмут волю в кулак и перестанут кормить разного рода русофобских дармоедов. Неужели этот день настал? Неужели, наконец-то, те, кто принёс России зло, понесут заслуженное наказание? Просто не верится уже, что это возможно», — пишет Олег И.

Max0697 Парламент Молдавии

Ряд пользователей указывает на то, что молдавский народ сам выбрал себе таких политиков, которые завели отношения между республикой и Россией в тупик, теперь им приходится иметь дело с печальными последствиями такой недальновидности.

«Всё это было очень ожидаемо. Молдавские новые русофобские власти просто доигрались. Жалко, что в результате этого пострадает молдавский народ, но люди сами выбрали себе таких правителей. Увы», — указывает Наталия С.

«Молдаване, очнитесь, смотрите, кого вы себе на голову выбрали. Правительство готово оставить молдаван замерзать в своих квартирах, но не будет расплачиваться за газ с Российской Федерацией. Бандиты настоящие», — поделился своим мнением Иван Е.

Нашлись и те, кто отмечают, что Молдавия пошла по гнилому украинскому пути. Но Киев уже доказал на своём примере, что ничем хорошим это всё закончиться не может, пишут граждане.

«Молдове хозяева приказали не отдавать долг, как и Украине, которая не отдала России трёхмиллиардный долг в долларах. Россия наконец-то рассталась с иллюзиями про мифические «братство» и «партнерство». Всё. Теперь только рыночные отношения и чуть что — сразу за дверь. Никакого газа тем, кто не готов вести уважительный диалог с Россией и занимается русофобией вместо бизнеса», — написал Igor H.

Напомним, 23 октября официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил о том, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов и компания готова остановить поставки газа в страну.