Информация, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев предложил Газпрому скидку в размере 50% на транзит газа по украинской территории в Европу сверх предусмотренного по контракту объёма в 40 миллиардов кубометров в год, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 24 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Шут гороховый, ты сначала долг по газу нам заплати, чтобы ещё тут какие-то скидки предлагать. Нам же, поставщику газа, скидки предлагает. Сумасшедший дом», — указывает Элина В.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина действительно может бесконечно удивлять всех окружающих. Граждане были крайне удивлены, узнав, что украинский президент предлагает ненавистной ему России скидку на транзит газа по территории его страны.

«Вот так вот. Готовы предоставить «агрессору» скидку 50% на транзит и выделить для «агрессора» дополнительные мощности. Это уникальная принципиальность по-украински. Учитесь», — издевается Дмитрий С.

Некоторые комментаторы отмечают, что транспортировка российского газа куда-либо — это исключительное дело России и никакие «пряники» со стороны Украины не заставят нашу страну вновь ввязаться в эту грозную украинскую газовую игру.

«Да уж, в наглости Украине нет равных. Хотели в Европу — идите, а российский рынок не трогайте. Без вас разберёмся. А то что получается: Россия плохая, но денег и газ дайте? Вы там определитесь уже», — обращается Danro B.

Часть людей считает, что с Украиной можно будет в будущем иметь дело только в том случае, если Киев раскошелится на реконструкцию своей системы ГТС.

«В теории, Россия может пойти на уступки Киеву, но только в том случае, если Украина удовлетворит требование Москвы в проведении процедуры сертификации газотранспортной системы. Киеву придётся привести ГТС страны в соответствие с требованиями ЕС, а это очень дорогое удовольствие. Проще, наверное, новую трубу построить, нежели чинить это старьё», — считает Татьяна С.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Ряд пользователей указывает на то, что Киеву нужен газ в транзитной трубе лишь для того, чтобы нелегально наполнить голубым топливом свои хранилища, потому что в бюджете страны попросту нет денег.

«Украине главное — доступ к газу получить, а там они возьмут из трубы столько, сколько им нужно. Зиму-то холодную обещают, а честно покупать газ уже давно никаких денег нет. Так что у них единственный шанс выжить — продолжить воровать газ из транзитной трубы, иного способа получить газ украинские власти за десятки лет пока не придумали», — поделился своим мнением Иван В.

«Всё, хватит. Кончилось великодушие Российской Федерации. Транзитная труба через территорию Украины нужна только киевским властям, чтобы удержаться в своих креслах. Всем окружающим странам этот способ транспортировки газа не нужен, а скорее, даже неприемлем из-за того, что Украина любит подворовывать газ, который транспортируется в Европу», — написал Геннадий Н.

Напомним, 22 октября агентство Bloomberg опубликовало информацию, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев предложил Газпрому скидку в размере 50% на транзит газа по украинской территории в Европу сверх предусмотренного по контракту объёма в 40 миллиардов кубометров в год.