Видеозапись из Ростова-на-Дону, где инспектор ДПС ударил водителя по лицу и обозвал его щенком за то, что тот вёл видеозапись, стала поводом для жаркой дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 24 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Полицейский

»Я за гайцов! Так уже заколебали со своим «общественным местом» и тычут ещё свои смартфоны в лицо. Снимать здесь что-либо явно причин нет. Оформляют протокол, что снимать? И ходит, тычет камерой в лицо! Идиотина! Это называется провокация! Каждому, кто оправдывает такое поведение, нужно поработать месяцок хотя бы в форме», — предлагает Андрей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что инспектор ДПС поступил таким образом не с пустого место, а потому что оператор всеми силами пытался спровоцировать представителя правопорядка на применение силы.

«Причиной стали тупые провокации, тыкание в лицо камерой и действия, мешающие исполнять представителю правопорядка свои служебные обязанности. Если бы оператор спокойно на расстоянии снимал происходящее, то, я уверен, у ДПСников бы даже мысли не возникло хамить человеку», — пишет Иван К.

Некоторые комментаторы отмечают, что инспектору не следовало себя так вести, потому что именно такой реакции и добивался автор видео.

«Сдержаться должен был ДПСник. Да, это провокация — и ещё какая, сдержаться должен был. Учтиво и вежливо необходимо было себя вести. Тут, конечно, имеется вопрос: имеет ли право этот щенок так нагло снимать сотрудников ДПС, МВД и т.д., залезая с головой в их служебный автомобиль? И даже если не имеет, надо всё равно было сдержаться и не хамить», — считает Татьяна Б

(сс) bssmadeit С телефоном

Часть людей считает, что наряд ДПС остановил водителя, который и вёл съёмку, не просто так, а из-за наличия на автомобиле тонировки, которая, как посчитали инспекторы, нарушает правила эксплуатации автомобиля.

«Тонировка — это нарушение. Тот, кто сознательно идёт на нарушение, способен допускать и другие нарушения. А значит, может являться асоциальным элементом и устраивать провокации. Сотрудники ГИБДД не должны тратить свои нервы на каждого тугодума с камерой, который решил положить на правила. Думаю, если бы серьезно ударил, то недооператор в травму уехал бы. Так что пускай не жалуется», — поделился своим мнением Андрей В.

Ряд пользователей указывает на то, что применение силы со стороны полицейского — это крайне некорректное поведение, потому что в данной ситуации, согласно законодательству, простой гражданин не имеет права даже давать отпор насилию в его отношении.

«Представитель правопорядка, конечно, такой герой, но что было бы, если бы он был не в форме? Естественно никто не хочет меряться силами с полицейским, потому что в любом случае проиграешь ты», — отмечает Ирина П.

Нашлись и те, кто убеждены, что подобные конфликтные ситуации говорят о болезни, которой больно современное российское общество.

«Водители ненавидят ГИБДД, ГИБДД ненавидит водителей. Общество больное. Кто помнит времена СССР, прекрасно помнят, что милицию никто не боялся. Хотя тогда никаких смартфонов не было и с тобой могли сделать что угодно. Но все были людьми», — написал Николай П.

Напомним, 23 октября Telegram-канал «Подъем» опубликовал видеозапись из Ростова-на-Дону, где инспектор ДПС ударил водителя по лицу и обозвал его щенком за то, что тот вёл видеозапись.