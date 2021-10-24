Информация о том, что лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в жёсткой форме раскритиковал деятельность «Ельцин-центра» во время фестиваля «Ночь музыки», который проходил в помещении самого центра, спровоцировала дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 24 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ельцин-Центр

"Он просто озвучил мнение миллионов людей! Молодец! Пробрался в стан врага и устроил хорошую такую диверсию», — отмечает Михаил М.

Многие пользователи поддержали решение солиста популярной российской группы выступить с критикой в отношении «Ельцин-центра». Граждане убеждены, что это место посвящено человеку, который принёс России много горя и он точно не должен содержаться на народные деньги.

«Красавчик. Я вообще не понимаю, с какого перепуга эта клоака содержится за счёт федерального бюджета? Семейка Ельциных достаточно жизней простых людей обворовала, чтобы на народные деньги содержать этот гадюшник», — поделился своим мнением Сергей Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что площадка «Ельцин-центра» могла бы принести нашей стране и его обществу больше пользы, организуй её создатели на этом месте социальный объект.

«Из центра этого надо сделать больницу детскую или детский дом! Так он хоть какую-то пользу сможет принести, а то сплошные песни, пляски, да скандалы», — указывает Сергей К.

Часть людей считает, что Самойлов поступил подло, согласившись выступать в «Ельцин Центре», а затем раскритиковав это место. Граждане подозревают, что артист планировал устроить шумиху ради привлечения внимания к собственной персоне.

«Хайпануть решил. Теперь прибавится среди его фанатов ненавистников Ельцина и прочих коммунистов. Дешёвый ход. Если бы хотел по-честному высказать свою позицию, то не стал бы выступать за деньги на концерте, чтобы затем ударить принявшую его площадку в спину», — написал Сергей С.

«Считаю, что Самойлов поступил как полный дурак. Не из-за его позиции, а из-за того, как он её высказал. Он согласился выступить и начал гнать на «Ельцин-центр» на площадке самого центра. Если он дофига такой правдоруб, зачем тогда согласился на выступление? Отказался бы и спокойной высказывался бы, что он об этом думает. А так… Это всё равно, что прийти в гости к кому-то и начать материть хозяина», — пишет Дмитрий В.

Ряд пользователей указывает на то, как бы то ни было, тем не менее «Ельцин-центр» посвящён человеку, который виновен во многих бедах, которые обрушились на российский народ в 90-е годы.

«Он считает, что 90-е годы являются временем разрушения государства и предательством элиты. Полностью согласен! По моему мнению, «Ельцин-центр» — это насмешка над теми, кто пережил весь ужас смутного времени!» — считает Коля Н.

«Время Ельцина — это позор, высокая смертность, голод, безработица, развал производства, бандиты, страна в долгах и т. д.», — написал Василий Л.

Напомним, 23 октября портал «E1» опубликовал информацию о том, что лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в жёсткой форме раскритиковал деятельность «Ельцин-центра» во время фестиваля «Ночь музыки», который проходил в помещении самого центра.