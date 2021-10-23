Известие о том, что Молдавия не признает исторический долг за газ и он не должен быть частью переговоров с Газпромом, сделанное в эфире телеканала Moldova 1 премьер-министром Натальей Гаврилица, спровоцировало шквал комментариев в соцсетях. Люди предлагают не церемониться с такими псевдогосударствами, как Молдавия и Украина. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Начинается… Не признают? Пусть греются своим вином», — предлагает Альберт. «Молдова превращается в Украину… прощаем долги всем кому должны!» — иронизирует Игорь М.

«Хотели независимости — кушайте не обляпайтесь. С чего Россия кормить их бесплатно должна? Русофобия штука дорогая», — замечает Артур.

«Есть страна, есть предоставленный товар, и есть долг за него… И не суть, какая из мадам считает себя там принцессой. А вообще, это печально, так ни одна из дам не может сказать: «Я ответственная за страну, я беру долг на себя, я забочусь…» Но нет же, в важные моменты футболят проблемы. Очень некрасиво», — замечает Валар Дахаэрис.

«Социализм, о котором говорили большевики, закончился. В Молдавии много овощей и фруктов. Из них получается хорошее биотопливо», — замечает Л.

«Молдова, конечно, великая европейская держава типа Франции или Германии, и окончательная её потеря будет «сокрушительным» ударом по России, а ещё сокрушительнее будет поставлять голодранцам газ да и ещё по требуемой ими цене», — иронизирует Сергей Мотин.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ. Цитата из трансляции

«Я бы не давал больше скидок. Привыкли к хорошему и в тепле поливать грязью РФ. Пусть хоть изведутся, но не за наш счет», — предлагает Д.

«Прекратить все эти ненужные переговоры. Пусть покупают где хотят. Помнится, недавно они что-то говорили про независимость от российских энергоносителей, вот и напомнить им. А то честно — нечестно. Вся промышленность построена во время СССР, и газ получали на халяву, приучились, а теперь вдруг надо платить, это по их — нечестно», — приводит довод Валерий Никитин.

«Давно пора поставить на место все эти псевдогосударства! Фактически, это у простых россиян последние деньги отнимают!!! Политес политесом, но «табачок — врозь…» — заметил Евгений Нестеров.

«Молдаванам надо покупать газ на спотовом газовом рынке Европы. Это будет демократично, по-европейски. ЕС и США помогут молдаванам! Хозяева должны заботиться о слугах и помогать слугам», — предлагает Марк.

«Об этом наш президент метафорически описал ситуацию: «Мерзни, мерзни волчий хвост!» — напомнил Николай.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о том, что историческая задолженность по газу — это очень большой долг, Молдавия его не признаёт, прозвучало в эфире телеканала Moldova 1. Таким образом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала российско-молдавские переговоры, где Москва предложила Кишиневу 25% скидку на газ, поставив условие для ее получения — погасить долг в $700 млн по газу, который накопился за последние три года.

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