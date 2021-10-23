Признание канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что разногласия с президентом России Владимиром Путиным появились после его выступления в 2001 году в Бундестаге, в соцсетях восприняли с недоумением.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

«Ну так правильно: Германия объединилась/воссоединилась. А СССР распался. Тут, конечно же, совершенно разные эмоции у людей», — поясняет Валентин. «Ее герой Горбачев», — иронизирует L.

«А не хочет ли заумная фрау рассказать, как ФРГ аннексировала ГДР, кстати вместе с фрау Меркель?! Бывшей немецкой комсомолкой, красавицей и спортсменкой», — иронизирует Юстас.

«Тупит бабушка», — поддерживает Владимир.

«Меркель ничего не говорит о присоединении к НАТО бывших союзных республик. О США, которые выходят из договоров с Россией и фактически угрожают ее безопасности. Ей нечего сказать и она видит только Крым и Донбасс путая причины и следствия. Обычная картина: вижу только то, что хочу», — считает Игорь Сметанин.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

«Ментально Германия так же разделена, как и Украина, на западную и восточную! У нас немка работает на работе, приехала из Дрездена, говорит восточные и западные немцы сильно отличаются, восточные хорошо относятся к России», — отмечает Алексей Громов.

«Разделила бы своё государство на ГДР и ФРГ, ещё больше порадовалась бы», — смеётся Ирина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что канцлер Германии Ангела Меркель ещё в 2001 году поняла, что у нее с российским президентом Владимиром Путиным появились серьезные разногласия, прозвучало в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

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