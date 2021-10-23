То, что произошло в Молдавии — это дно. Иначе не скажешь. Потому говорю вот так — просто. Да, я о ситуации в Кишинёве с Вечным огнём, к которому прекратили подавать газ. И он потух. Что вызвало возмущение тысяч и сотен тысяч людей. В том числе и в самой Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Я, к слову, родом из Севастополя. Так вот, в нашем городе-герое — дважды городе-герое! — во времена его административной принадлежности к Украине Вечный огонь никогда не погасал. Только в нашем городе — а в остальных тушили.

В Кишинёве Вечный огонь через некоторое время появился. И премьер Молдавии Наталья Гаврилица поспешила пояснить, что потушили его на мемориале исключительно из-за технической неисправности, а не ради экономии газа. Но даже если так, разве не это стыдоба, а?

Впрочем, полагаю, молдавские власти лукавят. И потушенный Вечный огонь — это во многом символ, а ещё составляющая той политики, которая проводится на данной территории. И зачастую эта политика — и до Санду, и с ней особенно — местами весьма сомнительна.

И я сейчас не об отношении к России, не о защите русского языка, не о ситуации с русским населением — это всё понятно и заслуживает отдельной статьи. Очередной, скажем так. Ситуация, действительно, печальная, хотя опять же, смотря с чем сравнивать. Опять же я был в Кишинёве с выступлениями, так что исследовал обстановку изнутри. Но сейчас, повторяю, речь о другом.

В чём тут инфернальный фокус? Вечный огонь — это стопроцентный символ. Символ Великой Победы великих людей над абсолютным злом. Зло, ряженое в гитлеровскую Германию, взращенную англосаксами, и прочих приспешников, полагало, что оно явит миру неких сверхлюдей, расу господ, которые якобы по праву станут управлять всеми остальными. Но на деле вышло так, что они — эти арии, сверхчеловеки, чуть ли не титаны нового времени — оказались неудачниками, слабаками и проигравшими. Да, они хорошо воевали, но в итоге потерпели поражение.

Их победили люди, которые не бросались громкими лозунгами, не называли себя богами, а просто и ясно защищали родную землю. И по итогу возвысились, обрели бессмертие, преодолев и презрев смерть. Есть у Платонова об этом великолепный рассказ. Одна только, пусть и самая далёкая, принадлежность к этим героям наполняет душу, сознание особым чувством — это свет, исходящий от победителей. Свет, который, несмотря на все пертурбации и подмены, наполняет и исцеляет тебя.

User:Zserghei Мемориальный комплекс «Вечность»

Однако этот свет победителей и на Украине, и в Прибалтике, и в Молдавии всячески стараются заслонить черти. Разными методами. Выходят, к примеру, и заявляют: мы их завалили мясом. А знаете сколько жертв было? Так что это и не победа вовсе. А ведь могли бы сейчас пить баварское… Ну и далее в том же духе. Ещё одна модная тема — это покаяние. Давайте все возьмёмся за руки, сольёмся в ноющем экстазе и покаемся за «преступления дедов и отцов». Чтобы окончательно дискредитировать и принизить их подвиг.

Такая методика, стратегия, тактика (назовите как угодно) реализуется карликами с карликовым сознанием на государственном уровне. Реализуется, ясное дело, при поддержке и контроле соответствующих кураторов. И цель тут одна: превратить граждан в таких же карликов. Тех, кто не помнит родства. Тех, кто не чует под собою земли. Тех, кто не осознаёт связи с победителями. Им не во что верить. Им нечем гордиться. Им не видать побед. У них одна только функция — быть рабами и прислуживать господам. Вот ради чего всё это делается.

То же самое происходит и в Болгарии. Да много где происходит. К человеку потребляющему присовокупляют человека сервильного, чтобы он не в Родину верил, не предков чтил, а выбирал исключительно комфорт, который может ему подарить — так гласит рекламный проспект — этот дивный новый мир. Ясно, что на деле обещанный комфорт — исключительное по своему цинизму и жестокости рабство, но это несчастные обманутые поймут позже. Если вообще поймут.

Так что не надо о неисправностях. Они, конечно, есть — но прежде всего в сознании. Тут не только Вечный огонь хотят затушить — тут в принципе мечтают притушить свет победителей. В темноте рабом быть не так стыдно.