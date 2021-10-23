Лидер украинской партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что закупки Киевом газа якобы в Евросоюзе — это ложь, Украина продолжает закупать российский газ. Об этом 22 октября Тимошенко заявила в эфире телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

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Заявление Юлии Тимошенко обсудили на YouTube-канале телеканала «Наш», а также на телеграм-канале «Крокодил». Многие напомнили, что в свое время Юлия Тимошенко находилась в заключении за «газовые махинации». Иные указали на то, что озвученное Тимошенко — факт давным-давно известный. Были и те, кто отметил, что Тимошенко вовремя умеет «переобуться».

"Юлия — украинский Жириновский. Власть громит, а голосует вместе с поганой зеленью (пропрезидентской политической силой «Слуга народа», партийный цвет которой — зеленый — О. П.) против народа», — отметила Евгения П.

«Отсидела за газовые махинации и рассказывает про газ. Клоунада в чистом виде, хотя, это же Украина, удивляться нечему, здесь клоун на клоуне и клоуном погоняет», — пишет Андрей Р.

«Юля, как всегда, брешет по привычке. На Украине всегда был один газ — ворованный», — написал Виктор Щ.

«Зато не рабы», — смеется Алёша М.

«Да нормально… Пролетела мимо кассы и опять перешла на сторону народа…» — отреагировал «Натуральный философ Наблюдатель».

«Господи! Во власти одни напёрсточники…» — посетовала Оксана Г.

«Юлька спалилась. А чего же она молчала раньше?» — задалась вопросом Nataly S.

«О, бaбa-карaвай объявилась… Ну как же, где что касается газа, Юля тут как тут», — смеется «По лазурным берегам Латинской Америки».

«Аферистка хорошо говорит об аферистах. Мочи их гадких!» — добавил Дмитрий Т.

«Вот Тимошенко по газу вообще бы забилась в щель и молилась, чтобы не вспоминали», — пишет Star Melter.

«Мадам-каравай, главное вовремя переобуться. Всегда нос по ветру держит. При любой власти будет в шоколаде», — добавила Ольга.

«То, что Юля говорит и то, что она делает — это две большие разницы», — отметил Евгений З.

Gov.ua Украинский газ

«Бабка ветер чует. Завсегда правильную политику говорит», — отреагировал Николас.

«Ну не знаю, насколько я помню и слышала, она ещё при Порошенко говорила, что нет никакого газа в Европе», — отметила Lena.

«Не парьтесь. Все очень просто. Украинскую власть загнали в угол и другого способа, чтоб спасти остатки украинской экономики и предотвратить людские бунты, как покупка российского газа напрямую, нет. Для этого нужно подготовить общественное мнение. Вот Юля (естественно, не задаром) озвучивает правильные тезисы. Сейчас много «экспертов» об этом заговорят. Это Украина…» — считает Aleksandr S.

«Что-то Юлька чует. Или может знает? Неспроста эту песню затянула», — отреагировал Kyrortnik.

«Пока они у власти — все слепые и немые, а как только их отгоняют от кормушки — моментально прозревают и несут правду электорату. Юля всё это время молчала, значит у нее всё было норм, а теперь поступила команда валить… [Зеленского] и Юля вдруг прозрела за газ», — пишет Neragul.

«Кто бы мог подумать? Оказывается, Скабеева и Соловьёв не брехали», — подытожил Иван И.

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