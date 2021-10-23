В случае широкомасштабной войны с Россией Украина будет устраивать теракты на ее территории. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Politeka.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1562

Чиновник перечислил три причины, по которым Киеву не стоит заниматься организацией террористических актов в настоящее время. Во-первых, Украина, по его словам, пока не обладает должными техническими возможностями для этого, во-вторых, — «русские быстро всё восстановят», а в-третьих, это было бы вредно для имиджа Украины, могущей в данном случае прослыть страной с «террористическими и диверсионными методами», отметил он.

«Рубить электричество и газ на российской территории — это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война, а сейчас это слишком хрупкий баланс, и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас», — добавил он.

Заявление Арестовича обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что нормальный чиновник в принципе не может рассуждать о возможности терактов. Иные также напомнили, что ранее украинские граждане устраивали теракты в Крыму, а также неоднократно были задержаны сотрудниками ФСБ, в результате чего теракты были предотвращены.

«[Обалдеть] у них вообще мысли… Тюрьма по всем плачет таким деятелям. Но пока, видимо, их время. Надеюсь, недолго осталось», — написал Sergey P.

«Слабоумие и отвага — девиз военных советников клоуна. Ну, во-первых, РФ перекроет газ, свет, топливо… и все это без начала боевых действий. Это будет… [конец]. Во-вторых, полномасштабные боевые действия, в понятии конфетки (так на Украине называют Арестовича — О. П.), — это, видимо, что-то типа Курской дуги, а на деле — нет, — в течение суток Украине будет нанесён невосполнимый ущерб (инфраструктура, средства связи, транспорт, источники воды, военные базы), после которого не будет ни сил, ни средств на терроризм. Ну, если речь о полномасштабной войне. Это заявление только подтверждает то, что… он даже не понимает, как сейчас ведётся полномасштабная война. В случае, если даже им на помощь придут части НАТО, то их войска РФ просто обойдут, и они окажутся в котле. Ну это же… стыд нести то, что он несет», — пишет Катерина М.

Морис Утрилло. Безумие

«Нельзя с палкой ходить на медведя», — добавил Виктор В.

«Сколько же дебилов в руководстве Украины… Их там по конкурсу «Дебил, ещё дебильнее» отбирают???» — спросила Инесса А.

«А почему «сепаратисты» не устраивают в Украине, а Украина постоянно устраивает теракты в республиках [Донбасса], не рассказал?» — задался вопросом Игорь Б.

«[Украина] пытается осуществить [теракты], постоянно ловят украинских бармалеев! ФСБ просто хорошо работает в России!» — отметил Юрий Х.

«Как это не устраивают? Устраивают и ещё как, но… их постоянно ловят», — пишет Илья Г.

«Т.е. как это не устраивает? А газопровод в Крыму? А неудачники типа [Олега] Сенцова?» — не понимает Павел С.

«Слабоумные, знаете, что отдача замучает», — отреагировал Maksim B.

«Доказывать еще раз, что ничем не отличается от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нет необходимости, достаточно того, что творите у себя…» — отметила Ирина Т.

«Признались, что они террористы недогосударства Украина», — написал Алекс В.

«Давайте забор возведем вокруг этого территориального недоразумения! Пока там у руля вот такое вот, ничего хорошего ждать не приходится», — подытожил Григорий Е.

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