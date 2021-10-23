Заявление губернатора Алтайского края Виктора Томенко о скором введении QR-кодов для посещения общественных мест взволновало общественность. В социальных сетях появились сотни сообщений: люди не слишком понимают, как они помогут остановить распространение коронавируса. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Алтай

«Каким образом QR-коды снизят уровень заражения коронавирусом? Болеют и заражают и привитые. Почему вирус прячется только в музеях, ресторанах, кафе, фитнес-центрах и кинотеатрах? Почему он боится и избегает избирательных участков, церквей, общественного транспорта, остановок и др. Избирательный какой-то вирус…» — отмечает Гость.

«Интересно, в торговый центр нельзя будет зайти, а в «Марию ра» (лидер продуктового ретейла Сибирского региона — прим. СШ) можно? В «Магнит», в «Пятерочку», где площадь меньше, концентрация народа больше… логика?!» — вопрошает Светлана.

«Говорят, мол, привитые легче переносят ковид (чуть ли не один насморк), следовательно, они и дома сидеть не будут, нет необходимости, а вот заражать людей и переносить вирус они могут на раз-два. Когда цифры были минимальны, страну на месяц отправили отдыхать, границы закрыли, транспортное сообщение прерывали, больницы перепрофилировали. Сейчас рекорды каждый день — открываем границы, запускаем новые рейсы, в том числе за границу. Где логика?» — задаётся вопросом Марина Сергеевна.

«Да какая логика, ее с самого начала не было. А вводят ку-коды в качестве наказания за плохую вакцинацию, и, да, считают и оцифровывают население. Скоро пукнуть без лицензии на выделение метана нельзя будет. Каждому по чопику в зад», — иронизирует Гость.

«Это действительно целесообразно делать в крае? Сельское население введение QR-кодов никак не заметит. Детям они тоже не нужны. Для Москвы это очень актуально. А у нас в крае чуть меньше половины населения составляют сельские жители», — напоминает Тамара.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Да, люди плохо вакцинируются. А знаете почему, пан губернатор? Потому что не верят власти и тому, что им льют через монитор и телеэкран разного рода прихвостни, присосавшиеся к власти. А это — прямая недоработка ваших властных паирщиков, тупых, продажных и пришедших в профессию чисто бабла срубить. Одни и те же рожи, к которым давно нет доверия, призывают сделать то, во что люди в массе не верят? А Вы, пан губернатор, ещё обещаете людям за это палкой по пяткам бить (фигурально выражаясь).

Вся Ваша политика ущербна и людям не нужна, Вы разве этого не понимаете? Людям плевать, как Вы отжимаетесь между сосен или открываете построенный в 1915 году мост. Людям надо работать, семьи кормить — что Вы сделали, чтобы открылись новые производства? Вам проще людей загнать по окошкам отдельных квартир, дескать, «пандемия»…» — отмечает Ржевский.

«Ехать в полном забитом битком автобусе среди друг на друга дышащих людей, чтобы попасть по коду в ТЦ? Транспорт с первых дней был опасностью номер один, ни в одном месте нет такого тесного контакта, как там», — напоминает М.

«Зачем общество разделяют? А как же общность, национальная идея и все такое? Гражданскую войну готовят? Инквизицию святую с охотой на ведьм? Вот же упыри. Сами ведь среди общества живёте и семьи ваши. Думайте хоть немного. Русский бунт он же беспощадный, хоть и бессмысленный», — рассуждает другой участник дискуссии.

«Чтобы получить QR-код, нужно привиться, например, в пункте вакцинации в «Геомаркете». Но «Геомаркет» — торговый центр, то есть без QR-кода туда не пустят. Где тогда брать QR-код?» — спрашивает Мария Сорокина.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край вошел в число 14 российских регионов, где с 15 по 22 октября ситуация по заболеваемости COVID-19 значительно ухудшилась. О введении в регионе QR-кодов сообщил ранее министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. По его словам, код можно получить на сайте «Госуслуги». Также, по его словам, при предъявлении QR-кода себе нужно будет иметь удостоверение личности, желательно — паспорт или водительские права.

В интервью ТАСС губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что соответствующий указ о введении в крае QR-кодирования будет подписан уже на следующей неделе.

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