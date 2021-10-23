В США во время съёмок вестерна актёр Алек Болдуин каким-то образом ранил из пистолета с холостыми патронами двух человек — оператора и режиссёра. Оператора Галину Хатчинс спасти не смогли, режиссёр Джоэл Соуса находится в критическом состоянии. Новость вызвала удивление пользователей социальных сетей и попала на первое место в топе Twitter, набрав за несколько часов более 270 тыс. твитов. Подписчики The New York Times выразили свое мнение под соответствующей публикацией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие. США.

«Разве из бутафорского оружия можно убить человека? Кроме того, если у вас есть пистолет, неужели вы в шутку выстрелите в кого-то? Очень странная история», — пишет @ExploitingR.

«Вопрос в том, почему на съемочной площадке было заряженное огнестрельное оружие?» — отвечает @Echo5India.

«В кино и на телевидении день и ночь идут имитации перестрелок. Как «бутафорский» пистолет может спровоцировать такую кровавую бойню?» — недоумевает @Holtmoney51.

«Он прицелился и выстрелил? Была ли вложена настоящая пуля? Как пострадал другой человек? Он слишком знаменит, чтобы быть наказанным?» — спрашивает @badnewsbears20.

«Спросите кого-нибудь, кто действительно работает в кино, и он скажет вам, что бутафорское оружие опасно и вполне функционально, как и любой другой пистолет, заряженный холостыми патронами. Именно так погиб Брэндон Ли», — отмечает @ben_manifold.

«Эта статья излишне сурова по отношению к Болдуину. Как насчет того, чтобы представить это как несчастный случай на съемках? Зачем показывать его крупным планом, где он выглядит каким-то нервным? Так странно!» — восклицает @sherita9876.

«Отчасти проблема Болдуина заключается в том, что он также является продюсером, поэтому в конечном итоге за безопасность на съемочной площадке отвечает он и несет гражданскую ответственность. Тот, кого он нанял (оружейник?), облажался», — отвечает @MichaelinIowa.

«Это трагическая ситуация. Я сочувствую Алеку Болдуину, женщине-фотографу и режиссеру фильма. Пистолет, стреляющий холостыми патронами, может убить с близкого расстояния. Это очень печальное событие», — переживает @EasternSeacoast.

«Если это бутафорский пистолет, почему у него настоящие пули и почему там вообще были закуплены настоящие пули, если это бутафорский пистолет. Что-то не сходится», — пишет с подозрением @Bsmooth1992.

Gage Skidmore Алек Болдуин

«Это не первый случай, когда кто-то был убит бутафорским оружием. Оператор должен стоять в непосредственной близости от камеры, но не обязательно управлять. Нет ничего необычного в том, что оператор и режиссер были рядом, смотря в один монитор», — отмечает @TheWriteStuff14.

«Мне кажется, что при нынешних технологиях ни один человек больше не должен умереть таким образом! В бутафорский пистолет можно было бы вставить сильную пружину, чтобы имитировать движение отдачи пистолета, а затем специалисты по звуковым эффектам могли бы смонтировать звук выстрела», — предлагает @MichaelLaMarca6.

«Обвинения не были выдвинуты, вот что интересно», — считает @TherealMrsLymon.

«Сработал реквизит. Почему бы они стали обвинять актера в чем-либо?» — отвечает @Staton4State.

«Возможно, они снимали сцену, где актер стоит лицом к камере и стреляет», — предполагает @Socialist2222.

«Если вместо холостого патрона по ошибке была заряжена муляжная пуля, то это то же самое, что произошло с Брэндоном Ли в «Вороне». Поскольку ранения получили 2 человека, я предполагаю, что именно это и произошло. Пуля попала в одного и либо срикошетила в другого, либо прошла насквозь», — комментирует @LadyClin.

«Это несчастный случай! Да, это трагедия, когда случаются смертельные случаи. Это не первый случай, когда кто-то погибает во время съемок. Случались и другие трагедии, будь то бутафорское оружие или что-то другое. Было бы лучше, если бы запретили любой вид бутафорского оружия в будущих фильмах», — подчеркивает @timothy1962.

Напомним, что Брэндон Ли, 28-летний сын Брюса Ли, погиб на съемках фильма «Ворон», и последние сцены авторам проекта пришлось доделывать с помощью дублеров.

Ли снимался в сцене, где в его персонажа стреляет злодей Фанбой, которого играл Майкл Масси. Однако в стволе револьвера осталась заглушка, о чем не знали члены съемочной площадки, и когда Масси нажал на спусковой крючок, деталь пробила Брэндону живот.