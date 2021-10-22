Решение президента России Владимира Путина поздравить главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира и ответить на его вопрос про закон об иностранных агентах, указав, что «деньги, полученные из-за бугра, должны быть окрашены», вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 22 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заграница

«Путин — красавец, достойно ответил Муратову. Соединил с Горбачом и Обамой. И куснул, и мёду дал. Тому видно, что даже ответить-то нечего. И все в зале понимают, что против данного обстоятельства поставить-то нечего. В США и правда ещё жёстче поступают, мы же просто более гуманные», — отмечает Людмила Н.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением российского президента, который в красках охарактеризовал тех, кто получает деньги из-за границы и транслирует населению чужие мысли.

«Хорошо сказал президент. Страна должна знать своих иноагентов, получающих деньги из-за рубежа за работу на цели и задачи иностранных государств против России. У глаз этих агентов стыд отсутствует. За эти качества им Нобелевскую премию и дают! Ишь ты, подишь ты, какой лауреат непонятливый оказался! Хотя и те, кто рядом с ним, такие же аналогичные!» — считает Людмила Ш.

Некоторые комментаторы сочли вопрос Муратова абсолютно бездарным, потому что ответ на него кроется в тексе самого закона об иноагентах, поэтому задавать его президенту не имело вообще никакого смысла.

RadioKirk Иностранный агент

«Забавно. Получается, что нобелевский лауреат даже не нашёл нужным прочитать документы об иноагентах? Ведь всё элементарно понятно. Тем не менее Путину пришлось целую лекцию зачитать Муратову, словно недалёкому студентику юридического факультета», — указывает Александр Д.

Часть людей считает, что только средства массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа, должны быть помечены таковыми, иначе простые люди даже не догадаются о том, кто является истинным автором той или иной транслируемой мысли.

«Иностранные агенты должны всего-то пометку ставить о том, что они иностранные агенты. Вот и всё. Никто ничего не запрещает, никто никого за это в тюрьму не сажает. Нужно быть кристально чистым и может быть тогда те или иные СМИ смогут найти народную любовь и действительно начать влиять на внутреннюю политику России», — пишет Арсений Н.

Ряд пользователей указывает на то, что пропаганда на территории России должна оплачиваться исключительно гражданами Российской Федерации. Иначе легко себе представить ситуацию, в которой иностранное государство платит деньги своим агентам с целью пролоббировать те или иные вещи в своих собственных интересах.

«Только отечественный капитал и сам народ имеют право влиять на события внутри страны. Иначе получается, что иностранные государства вмешиваются во внутренние дела России, спонсируя и лоббируя те или иные СМИ», — написал Олег Т.

Напомним, 21 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира и ответил на его вопрос про закон об иностранных агентах, указав, что «деньги, полученные из-за бугра, должны быть окрашены».