Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что американцам не стоит беспокоиться, что какая-либо другая держава, включая Россию и Китай, сможет превзойти Штаты по военной мощи, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 22 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коммандо

«И в России, и в США много важных проблем, социальных, экономических, в здравоохранении. А они всё половыми органами меряются», — отмечает Татьяна Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия и не стремилась обогнать Соединённые Штаты по военной мощи. Более того, многие российские элитарии пытаются обустроиться на территории Американского континента, что говорит о миролюбии нашего государства.

«Бред какой-то… О какой такой военной мощи России можно говорить, если наша элита размещает миллионные счета и покупает недвижимость в Нью-Йорке?! Дерипаска, кстати, возмущен, что там на днях шерстили квартиру его родни! Так что к войне вроде никто не готовится», — поделился своим мнением Николай Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что американский народ не зря опасается растущей военной мощи России и Китая, потому что Соединённые Штаты ведут такую агрессивную внешнюю политику, что у других стран просто не остаётся иных вариантов, как поднять копья.

«А я напомню, что старая традиция, обмениваться сыновьями или выдавать дочь замуж за знатного представителя чужого рода, никак не спасала от возникновения войн. Читайте историю, господа. Так что никакая недвижимость российских олигархов в США не спасёт мир от глобальной ядерной войны. Увы», — пишет Геннадий У.

Defense.gov Пентагон

Часть людей считает, что военные бюджеты других стран должны говорить сами за себя, и американцам точно не стоит опасаться, что на них кто-то нападёт.

«То, что США и Запад мощнее, чем Россия, во всех сферах, в том числе и военной, в том нет никаких сомнений. Достаточно обозреть военные бюджеты и потенциалы этих сторон: они несопоставимы», — написал Юрий В.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на скромный военный бюджет, российские учёные всё-таки сумели снабдить вооружённые силы России новейшей и очень перспективной технологией гиперзвукового оружия, которого пока что нет даже у Соединённых Штатов.

«Россия не гонится за США в количестве вооружения. Наши власти решили пойти по иному пути и просто создали гиперзвуковые ракеты, которые проходят сквозь любую оборону из любой точки нашей планеты. Вот и всё», — указывает Дмитрий К.

Mil.ru Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков»

«Жаль, что не нашлось журналиста, чтобы спросить Сонного Джо о том, что США смогут сделать, если со стороны России полетит гиперзвуковая ракета с ядерным зарядом? Ведь система ПРО Соединённых Штатов может лишь зафиксировать пуск, но их противоракеты не способны перехватить объекты, летящие на такой скорости. Но никто этого не спросит. А то будет очень неудобно», — считает Сергей Б.

Напомним, 22 октября президент США Джозеф Байден заявил в ходе общения с избирателями на телеканале CNN о том, что американцам не стоит беспокоиться, что какая-либо другая держава, включая Россию и Китай, сможет превзойти Штаты по военной мощи.