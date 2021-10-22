Заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, спровоцировало бурную дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 22 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Помните, как у Высоцкого: «Без умолку безумная девица…» Что поделать, осень, обострение и, видимо, нехватка пилюлек», — считает Ирина З.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные безумные заявления стали звучать из Германии после наступления серьёзного экономического кризиса из-за цен на газ, который может в скором времени перерасти и в социальные проблемы.

«На фоне энергетического кризиса, миграционного хаоса на южных границах Евросоюза и на границе с Белоруссией нужно найти крайнего. Как удачно, что у Германии всегда под боком есть Россия», — отмечает Николай Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что только России западные страны умудряются приписать самые невероятные качества, чтобы пугать нашей страной своё и так постепенно сходящее с ума население.

«Ну, если бы России не было, то её нужно бы было придумать для того, чтобы обвинять во всех своих проблемах», — указывает Александр З.

Часть людей считает, что история уже показала, какова цена нападок Запада на Россию. Граждане отмечают, что новое поколение европейцев, судя по всему, позабыло печальную участь своих предков.

«Эта тётя, кажется, не знает, что Германия уже пыталась России угрожать. С очень плохим результатом. Теперь, правда, хочет за спину НАТО спрятаться», — подозревает Maia L.

Sandro Halank Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Ряд пользователей указывает на то, что благодаря таким, как Аннегрет Крамп-Карренбауэр, прекрасно понимаешь, как ещё вчера мирная страна может в один миг превратиться в оплот нацизма.

«Смотрю на подобных странных евробюрократок, не поймёшь, за какие заслуги севших в то или иное высокое кресло, и, честное слово, хочется покрутить пальцем у виска. Напрочь, видно, забыла про май 45-го, раздавленную Германию и про Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками звериного фашистского режима. Вот интересно: прижилась бы эта наглая, но, как видно, не шибко умная бабёнка в гитлеровском рейхе? Думаю, что да. Не исключаю, что садист Гиммлер нашёл бы ей тёплое местечко в рядах своих СС», — поделился своим мнением Александр Ц.

Нашлись и те, кто убеждены, как бы громко ни пыталась Германия бряцать своим оружием, ей всё равно ничего не поможет в случае ядерных бомбардировок.

«Ей бы сначала задуматься над тем, сколько необходимо ядерных ракет на всю Германию! Я думаю, второй раз мы не пойдём освобождать Европу от фашистов. Хватит нескольких пусков ракет с ядерными боеголовками. И не нужно говорить, что мы — убийцы! Просто сколько раз мы освобождали Европу! И что получили в ответ?! Мы не хотим чужой крови! Но и проливать кровь своих детей за чужие народы, которые потом будут плевать на могилы погибших за них освободителей, мы больше не будем! Так что уж не обессудьте, господа», — пишет Михаил М.

Напомним, 22 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в эфире радио Deutschlandfunk о том, что блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости.