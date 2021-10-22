Мэр западноукраинского Львова Андрей Садовый отказался выполнять решение кассационного суда Украины о выдаче родственникам останков советского разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Об этом 22 октября политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Николай Кузнецов

Глава города Львова обвинил кассационный административный суд Украины в сотрудничестве «с агрессором во время войны», посетовав на то, что это не первый подобный случай.

«Наша позиция однозначна — мы не сотрудничаем с оккупантами!» — добавил он.

В ответ на просьбу родственников разведчика Садовый потребовал «вернуть… 121 украинского гражданина, которые сейчас находятся в «плену» по политическим и религиозным мотивам…». Также он потребовал у России вернуть Украине «296 человек, находящихся в нечеловеческих условиях на «оккупированных» территориях».

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Заявление главы Львова обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка» и 112.ua. Многие раскритиковали мэра города за отказ подчиняться решению суда, отметив также, что он лукавит, так как Украина транзитирует российский газ, получая за это деньги, и торгует с Россией. Иные также считают, что действия Садового являются местью за ликвидацию Кузнецовым нацистов в годы Великой Отечественной войны.

«Кузнецов просто уничтожал мразь из схронов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому там его так ненавидят», — пишет Dima A.

«А причем здесь сотрудничество с «оккупантами»? Его перезахоронения просят родственники. Родственники Кузнецова «оккупировали» Украину?» — не понимает Anton логики Садового, опирающегося на антироссийскую пропаганду.

(сс) Водник Мэр Львова Андрей Садовый

«Не ищите здравый смысл там, где его нет и априори быть не может», — ответил ему автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Он мстит за убитых им (Кузнецовым — О. П.) фашистов!..» — отреагировал Вася.

«Мразь. Не будет останков Кузнецова, с кем Садовый воевать будет?» — отреагировал 04semen.

«Ненависть бандеровцев к русским — это месть труса за испытанный им страх!» — добавил Паша.

«Если завтра власть возьмут коммунисты, он тут будет воевать с Бандерой! Это сорт такой. И коллеги его такие же…» — отметил Alexander.

«Надо выполнить решение суда и передать останки. Молча», — пишет NaSi.

«А не хочет Львов вернуться домой?» — поинтересовался Василий.

«Это вижу, это не вижу» — по этой логике мэр обязан отказаться от энергоносителей из стран «агрессора» и его «приспешника» и срочно наладить поставки из страны «защитника»… Но узколобость «настоящих патриотов» не позволяет посмотреть на проблему шире. «Герой Кузнецов собирал информацию, лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии. Охотился на гауляйтера Украины Эриха Коха. Кузнецову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он погиб в бою с УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области». А кого уничтожало УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? В чём их героизм? Есть у меня один родственник (не по крови) с западной Украины, так вот у него в 40-е годы эти нелюди (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили дедушку. А его внук, моральный урод, в 2014 году ходил и кричал: «Я есть УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Нация без памяти достойна забвения. Зеленский, этнический еврей, как я вижу, из этой же категории. Думаю, на следующих выборах он тоже будет кричать: «Я есть УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил Андрей.

(сс) Водник Могила Николая Кузнецова во Львове

«Останки Кузнецова передать родным, а Львов с территориями вернуть Польше. Подарки Сталина все вернуть. Такое решение должен вынести суд, если по справедливости. Но на Украине всё через одно место», — подытожил JulieTezz.

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