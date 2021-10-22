Информация о том, что американский актёр Алек Болдуин во время съемок вестерна «Ржавчина» убил оператора и ранил другого члена съёмочной группы, выстрелив на репетиции из винтовки, в которой оказались боевые патроны, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 октября в социальной сети «ВКонтакте».

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

»Жуткая и нелепая трагедия. Страшно представить, что сейчас творится с Болдуином. Выглядит это всё, как жёсткая спланированная подстава. Зачем на съёмочной площадке боевое оружие вообще? Как туда боевые патроны вообще попали?» — задаётся вопросом марина Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая трагедия не могла произойти просто случайно и что здесь может быть замешана попытка подставить актёра или съёмочную группу.

«Капец. Это подстава натуральная. Так же на съёмках погиб Брендон Ли. Тоже вместо холостых патронов боевые оказались. Ведь есть ответственные люди за реквизит. Как вообще боевые могли там оказаться? Это же абсурд настоящий!» — удивляется Пушок П.

Некоторые комментаторы отмечают, что инцидент мог произойти не потому, что выстрел произошёл боевым патроном, а просто потому, что на съёмках не были приняты соответствующие меры по обеспечению безопасности.

«Пока информация разница. Я читала где-то, что патроны были не боевые, а обычные холостые. То есть, когда произошёл выстрел, не пуля смертельно ранила, а осколки попали в режиссёра и оператора. Тем не менее должны быть на съёмочной площадке соблюдены все меры предосторожности», — указывает Арина Т.

kerttu Пистолет

Часть людей считает, что подобная трагедия произошла и с актёром Брендоном Ли, который погиб во время съемок из-за выстрела боевым патроном, которого не должно было быть на площадке.

«Удивляюсь. Это уже далеко не первый случай на съёмках, когда холостой патрон путают с настоящим. Как такое вообще возможно? Сын Брюса Ли Брэндон так же погиб, когда перепутали патрон. Да я уверен, что в Америке таких случаев вагон. Многие такие инциденты, которые не закончились трагедией, явно остаются в секрете, иначе куча людей попросту в тюрьму сядет», — считает Михаил Б.

Ряд пользователей указывает на то, что полиции следует очень хорошо разобраться в обстоятельствах произошедшего и выяснить, по чьей вине погибли и были ранены люди на съёмках данной картины.

«Стоит тут отметить, что в США очень бдят за правилами безопасности при съёмках фильмов. Там подстраховка такая, что не дай Бог пострадает кто из группы, иски прилетят на миллионы долларов и компании, которая снимает картину, наступает просто конец. Тут же видно, что был полный бардак на площадке, раз произошла трагедия», — написал Антон У.

Цитата из кф «Ворон». Реж. Алекс Пройас. 1994. США Брендон Ли

Отдельные комментаторы отмечают, что, как бы то ни было, Болдуину в данной истории не позавидуешь, потому что от его рук был убит человек.

«Для Болдуина это теперь останется навсегда личной трагедией. Жаль и оператора. Если он не виноват в содеянном и это ошибка кого-то из съёмочной группы, то это не сделает дальнейшую жизнь актёра менее тяжёлой. Своими руками, хоть и по незнанию, убить человека… да уж, никому не пожелаешь», — отмечает Геннадий Р.

Напомним, 22 октября издание Variety сообщило со ссылкой на заявление полиции о том, что американский актёр Алек Болдуин во время съемок вестерна «Ржавчина» убил оператора и ранил другого члена съёмочной группы, выстрелив на репетиции из винтовки, в которой оказались боевые патроны.