Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что речь Владимира Путина на Валдайском форуме с критикой подхода ряда западных стран к процессам в обществе не должна сказаться на отношениях Западом, «Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы», спровоцировало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному вопросу 22 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

"Россия тем и уникальная страна, что она является неотъемлемой частью как Европы, так и Азии. По сути, именно Россия является основой такого материка, как Евразия. А Путин уже давно один из самых влиятельных политиков мира, поэтому к его словам внимательно относятся и прислушиваются во всех точках земного шара!» — написала Маргарита П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россию невозможно отделить от Европы хотя бы просто потому, что она географически в ней расположена.

«Граница Европы и Азии проходит по территории России на Урале, но не знают этого, видимо, только хомячки. Россия была и остаётся неотъемлемой частью европейского континента. Им от нас никуда не деться», — указывает Юрий Ю.

Некоторые комментаторы отмечают, что большей своей частью Российская Федерация находится в Азии и именно с ней у России намного больше общего, нежели с Западом, который отторгает нашу страну.

«Россия только географически часть Европы, и то лишь на треть. А ментально, идейно — нет и никогда не была. Но нынешним российским властям этого не понять. Они сидят в Москве и Петербурге, а остальную Россию они никогда не видели. А если и заезжали случайно, то лишь на декорации обращали внимание, как народ простой живёт, они не видели», — считает Дмитрий Б.

Цитата из видео. kremlin.ru Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»

Часть людей считает, что Запад немонолитен и что Россия однозначно является частью Европы, только его альтернативной версией.

«Россия — это, безусловно, Запад, но только альтернативный. У нас всё с Европой всегда было связано, но было оно какое-то другое. Возьмите ту же Византию, бремя которой переняла Россия. Либо же коммунизм, который пришёл к нам из той же самой Европы. Мы просто по-своему относимся к этим вещам, что, конечно же, не нравится этому самому Западу, которому не нужны никакие конкуренты», — поделился своим мнением Александр И.

Ряд пользователей указывает на то, что российская элита не может позволить себе отказаться от Европы, хотя бы только потому, что все её материальные и, судя по всему, духовные блага расположены там.

«Всё правильно сказал, только тут надо учитывать, что Россия остаётся европейской державой лишь благодаря тому, что там столько недвижимости скуплено нашими «денежными мешками», что отказаться от такого богатства так просто никто не захочет. Более того, каждый чиновник в России мечтает стать европейцем и иметь лужайку перед собственным домом где-нибудь в пригороде Копенгагена», — отмечает Алексей А.

(сс) dimitrisvetsikas1969 Мечта чиновника

«Правящий в России класс никогда не откажется от Запада, потому что он о нём всю свою жизнь мечтал. Это — как от ребёнка от своего отказаться. Увы, но нам с этой Санта-Барбарой придётся ещё долго иметь дело», — пишет Сергей Р.

Напомним, 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости о том, что речь Владимира Путина на Валдайском форуме с критикой подхода ряда западных стран к процессам в обществе не должна сказаться на отношениях с Западом, «Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы».