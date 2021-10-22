В Южной Корее нарастает возмущение поведением иностранцев, угрожающих эвакуированным в Южную Корею афганцам.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

Согласно южнокорейским СМИ, Национальное агентство разведки Южной Кореи наблюдает за проживающими в стране иностранцами, которые размещают в социальных сетях угрозы в адрес эвакуированных афганцев.

Напомним, что в августе текущего года правительство эвакуировало из Афганистана 390 человек, работавших в корейском посольстве и других учреждениях Южной Кореи в Афганистане, а также членов их семей. Власти признали их вклад и предоставили им особый вид на жительство.

Читайте также: Южная Корея завершила эвакуацию из Афганистана

Известно, что один иностранец, опубликовавший сообщение с угрозами, прибыл из страны Юго-Западной Азии. В сообщении он сообщил, что эвакуированные афганцы «помогали США убивать мусульман», акцентировав внимание на том, что им следует «запретить въезд в мусульманскую общину в Южной Корее».

(сс) U.S. Marine Corps. Lance Cpl. Nicholas Guevara Эвакуация из Афганистана

Сообщается, что этот человек также опубликовал стихотворение, восхваляющее талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Стихотворение, написанное на языке урду, гласило: «Не думайте, что я молюсь о мире. Я настоящий солдат своей святой земли».

Отметим, что более 100 иностранцев были высланы из Южной Кореи за нарушение закона о борьбе с терроризмом, принятого в 2016 году. Большинство из них собирали средства для террористов или были признаны членами террористических организаций.

«Таких нужно депортировать», — призывает eunk***.

«Не нужно увеличивать мусульман в нашей стране, поскольку число преступлений, совершенных мусульманами в Южной Корее, продолжает расти. Отправьте их всех на родину вместе с эвакуированными афганцами. Мы должны так поступить для того, чтобы наши дети могли жить в безопасном мире», — пишет tjwl***.

«Когда мусульман не так много, они живут тихо, мирно и спокойно, однако когда их число увеличивается, они начинают заниматься терроризмом. Наша страна может пострадать от терроризма, если власти будут принимать в нашу страну всех подряд», — негодует capt***.

Дарья Антонова ИА REGNUM Намаз

«Чем это стихотворение отличается от Евангелия от Матфея, в котором говорится: «Не думайте, что я пришел принести на землю мир. Я пришёл, чтобы принести не мир, а меч»?» — интересуется kmsa***.

«Если ему так нравятся талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то и отправьте его к ним», — предлагает iman***.

«Срочно депортируйте тех, кто вызывает беспокойство и беспорядки в обществе!» — призывает choi***.

«Ислам следует рассматривать как идеологию, а не как религию», — пишет newa***.

«Нужно не просто наблюдать, нужно ловить и депортировать», — призывает smil***.

«Мусульманам нужно знать одно: если в Корее произойдёт террористический акт по их вине, то им придется несладко. Хоть корейцы и кажутся мягкими и добрыми, они ненавидят, когда им причиняют вред», — отмечает yooc***.

tragrpx Сеул

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничем не отличаются от КНДР. Депортируйте их, защитите своих граждан», — призывает cksd***.

«Не опасные мусульмане — мертвые мусульмане», — пишет podi***.

«Отправьте их в КНДР», — призывает baek***.

«В Южной Корее есть люди, которые в сто раз опаснее талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…» — отмечает tomo***.