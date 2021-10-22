В четверг, 21 октября, на рынке нефти наблюдался откат цен с достигнутых максимумов, на фоне охлаждения спроса на рынках других видов топлива и улучшения прогноза погоды на территории США. Как стало известно из опубликованного отчета Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), этой зимой на территории США ожидается температура выше средних уровней. И такие погодные условия будут наблюдаться на большей части территории страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Новые прогнозы погоды уже начинают оказывать влияние на энергетические рынки. Так, в Китае продолжается снижение цен на уголь. За одну торговую сессию 21 октября стоимость угля в КНР снизилась почти на 14%. В то же время снижение цен на газ в Европе и США составило 5,3% и 1% соответственно. Стоимость бензина в США снизилась на 1,1%.

Еще одним фактором, оказывающим дополнительное давление на нефтяные котировки, выступает укрепление американской валюты. 21 октября, после шести дней снижения, индекс доллара США, который отражает динамику доллара по отношению к корзине из шести мировых валют, вырос на 0,17%. В случае продолжения роста данный фактор, который хотя и оказывает косвенное влияние на рынок нефти из-за того, что делает нефть более дорогой, а значит, и менее доступной для держателей других валют, может усилить свое влияние. В то же время стоит учитывать, что краткосрочная реакция рынка будет, скорее, спекулятивной, а более важны долгосрочные, среднесрочные тренды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

На данный момент фьючерсы на нефть марки Brent консолидируются на уровнях $83,5−86 за баррель. И пробой любой из границ этого коридора может привести к импульсному движению котировок. При этом мы видим, что позитивный сентимент на нефтяном рынке по-прежнему сохраняется, что может удержать игроков от начала распродажи в случае пробоя вниз и также оказывать дополнительную поддержку при движении котировок вверх. Фундаментальные факторы для этого сохраняются: несмотря на локальную слабость, предложение на рынке нефти остается ограниченным, а спрос — высоким.

На последнем заседании члены альянса ОПЕК+ недвусмысленно дали понять рынку, что на данный момент поводов для пересмотра графика увеличения добычи не просматривается. В то время как данные Минэнерго США, опубликованные в среду, 20 октября, продемонстрировали заметное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, а в ноябре — декабре ожидается рост переработки НПЗ по всему миру.

ptra Добыча нефти

Сегодня вечером, 22 октября, также станут известны актуальные данные от Baker Hughes, отслеживающей буровую активность в США. Мы полагаем, что при сложившейся конъюнктуре, рост числа активных буровых установок выглядит логичным, но в то же время темпы наращивания буровой активности пока недостаточны для того, чтобы в видимой перспективе ожидать существенного роста добычи в США. Тем не менее ускорение ввода буровых установок может ослабить усиленное давление на цены, в то время как замедление темпов ввода может оказать поддержку нефтяным котировкам.