Информация о том, что ведущие компании, занимающиеся переработкой мяса в России, предупредили о подорожании колбас, сосисок и другой продукции, стала поводом для бурной реакции со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 22 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

"Лучше бы они на 7−20% количество мяса в своей продукции увеличили. Ну, а в целом, на мой взгляд, данные производители зажрались, их цены и до этого-то были неадекватно высокими, а теперь станут ещё более абсурдными», — считает Александр А.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация с предупреждением роста цен на те или иные товары превращается уже в откровенный цирк, за которым, судя по всему, перестала смотреть Федеральная антимонопольная служба России.

«Что случилось? Производители раньше молча цены на свою продукцию повышали, а теперь во всеуслышание объявляют об этом. Похвастаться хотят? Или пытаются выкрутить ситуацию в стиле «мы вас предупреждали, а вы возмущаетесь»?» — задаётся вопросами Василий Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные повышения стоимости никак не бьются с заверениями правительства о том, что в стране сохраняется низкая инфляция.

«Вот вам и обещанная инфляция в 4%. Сколько ещё в уши лить эту воду будут? Газовое топливо с начала года подорожало на 25%, бензин — на 10%, молоко — на 20%, и это только то, что сразу в голову пришло. «Ладу Гранту» брал в январе — 540 тысяч рублей. Сейчас такая же в салоне 750 тысяч рублей стоит! А это подорожание на 37%. Хлеб, яйца, колбасы, мясо — всё это выросло на 10−20%, и будет ещё расти. Какие, к чёрту, 4−6%? Алло, Росстат, Минфин!» — обращается Андрей Г.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбаса и мясо в супермаркете

Часть людей считает, что российские производители решили, судя по всему, нажиться на гражданах, которые не имеют доступа к части товаров, произведённых за рубежом.

«А не увлеклись ли мы импортозамещением? И не пора ли уже запустить в страну каких-то реальных конкурентов нашим производителям, которые «одним ловким движением превращаются» в простых барыг?» — интересуется Юрий К.

Ряд пользователей указывает на то, что из-за столь критического повышения цен граждане начнут постепенно отказываться от покупки тех или иных товаров, в наличии которых в холодильнике нет большой необходимости.

«Если так пойдёт и дальше, то эту колбасу будут есть только владельцы этих самых колбасных заводов. Народ на самообеспечение перейдёт. Если не лениться, то самим вкусняшки можно приготовить, причём без всяких подозрительных добавок», — отмечает Марина П.

«Мы и до этого редко покупали колбасу, а сейчас вообще не будем. В советское время колбасы было мало, но она была из мяса и доступна по цене всем, у нас до прихода к власти Горбача почти всегда была в холодильнике варёная колбаса. Теперь же то, что продаётся под видом колбасы, вообще есть не хочется. Лучше уже за мясом на рынок сходить», — поделилась своим мнением Любовь Ф.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мясо

Напомним, 22 октября «Известия» опубликовали материал со ссылкой на представителей крупных ретейлеров, согласно которому ведущие компании, занимающиеся переработкой мяса в России, предупредили о подорожании колбас, сосисок и другой продукции.